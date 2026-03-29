Il Gran Premio del Giappone si è concluso con un quinto posto per Lando Norris, ma il risultato non è bastato a placare l'insoddisfazione del pilota britannico. Al termine della gara sul circuito di Suzuka, il campione del mondo in carica ha apertamente ammesso le sue difficoltà, dichiarando: “Non mi sento ancora a mio agio come vorrei sentirmi in macchina”. Questa confessione evidenzia un periodo non semplice per Norris e la sua McLaren, ancora alla ricerca del feeling ideale.

Una gara complessa a Suzuka

Il weekend nipponico si è rivelato particolarmente impegnativo per Norris.

Il pilota della McLaren ha dovuto cedere il passo ad Andrea Kimi Antonelli, che ha trionfato al volante della sua Mercedes. Sul podio sono saliti anche Oscar Piastri e Charles Leclerc, mentre il compagno di squadra di Antonelli, George Russell, ha conquistato la quarta posizione, piazzandosi immediatamente davanti a Norris. Questo scenario ha contribuito all'amarezza del britannico, che in zona mista ha cercato di analizzare la situazione.

Norris ha spiegato che la sua performance è stata influenzata da una “mancanza di ritmo per il momento”, aggiungendo che “molte delle situazioni dal punto di vista del degrado, dal punto di vista della batteria vanno solo capite”. Queste osservazioni suggeriscono una complessità tecnica che il team sta ancora cercando di decifrare per ottimizzare le prestazioni della vettura.

Il lavoro da fare, insieme al team

Nonostante le sfide, Lando Norris ha voluto sottolineare la presenza di “buoni segnali” e l'importanza del lavoro di squadra. Il pilota ha ribadito la sua disponibilità a migliorarsi e la necessità di un impegno congiunto: “Ci sono sempre cose su cui posso lavorare, ci sono cose su cui la squadra può lavorare. Insieme siamo più forti”. Questa dichiarazione evidenzia la determinazione a superare le attuali difficoltà attraverso la collaborazione.

Le sfide ricorrenti con la McLaren

Le difficoltà di Norris nel trovare il giusto feeling con la vettura non rappresentano una novità assoluta. Già in passato, il pilota aveva espresso sentimenti simili, descrivendo la McLaren come un vero e proprio rebus da decifrare e indicando che il comfort al volante era ancora lontano dall'essere ideale.

Questa situazione si è ripresentata in diverse occasioni, suggerendo una problematica persistente che il team sta cercando di risolvere.

Un esempio significativo risale a un'intervista precedente, dove Norris aveva ammesso: “Anche a Melbourne non mi sono mai sentito a mio agio, non ho avvertito sicurezza. La macchina era fenomenale e questo mi ha aiutato a uscire da molti guai. Ma non sono minimamente vicino alle capacità che ho. E questo è doloroso da ammettere”. Queste parole rafforzano l'idea di un talento ancora inespresso a causa di un'intesa non perfetta con la monoposto.