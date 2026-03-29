Il commentatore tecnico di Eurosport, Guido Monaco, ha fornito un'analisi approfondita della semifinale del Masters 1000 di Miami, dove Jannik Sinner ha superato Alexander Zverev con un punteggio di 6-3 7-6(4). Monaco ha descritto l'incontro come "di buon livello, bello ed equilibrato", pur evidenziando una "forbice ancora piuttosto grande" tra i due atleti. Ha osservato che Sinner ha gestito il primo set con sicurezza dopo il break, mentre la decisione di Zverev di rispondere al sorteggio è stata giudicata "discutibile", poiché lo ha posto in una posizione di svantaggio iniziale.

Analizzando i momenti cruciali, Monaco ha rilevato che Sinner ha conquistato "una ventina di punti in più sulla propria battuta" e che, diversamente da Indian Wells, Zverev non ha mostrato cedimenti nel secondo set. Ciononostante, il commentatore ha evidenziato come il tedesco abbia giocato la palla break in modo "molto passivo, da 'vecchio' Zverev", identificando questo come il suo maggiore rimpianto. Lo smash decisivo nel tie-break ha infine determinato l'esito della sfida a favore dell'azzurro.

Lehecka, un avversario da non sottovalutare

In vista della finale di Miami, Monaco ha posto l'accento sulle qualità di Jiri Lehecka, il prossimo sfidante di Sinner. "Lehecka, quando trova la quadra, è un giocatore che io reputo straordinario", ha affermato Monaco.

Ha aggiunto che un problema alla schiena lo aveva condizionato, ma che "in inverno si è reso conto che non gli bastava più vivacchiare". Monaco lo descrive come un giocatore "più evoluto, che si prende un po’ più di margine", dotato di "una straordinaria potenza nei suoi colpi, a partire dal servizio". Ha poi avvertito: "Se ci basiamo sul passato, facciamo un errore. Può creare problemi a Sinner in finale? Sono curioso: non gli mancherebbe il potenziale per farlo", ribadendo come il ceco possieda le capacità per mettere in difficoltà l'azzurro.

Monaco ha inoltre evidenziato la notevole solidità di Lehecka, che "ha concesso 9 palle break nel torneo e le ha annullate tutte". Questa performance è indicativa di una grande forza mentale e fisica.

Il commentatore ha concluso che il tabellone si è favorevolmente aperto per il ceco, il quale giunge alla finale "con grandi energia e fiducia".

La performance di Lehecka a Montecarlo

Jiri Lehecka si è distinto anche al Masters 1000 di Montecarlo, dove ha affrontato Lorenzo Musetti in un incontro molto combattuto. Il tennista ceco ha dominato il primo set grazie a un tennis pulito e potente, ma ha poi subito la rimonta dell'italiano, che si è imposto in tre set. Le statistiche di quel match hanno confermato la sua pericolosità, evidenziando la capacità di vincere l'82% dei punti con la prima di servizio nel set iniziale e di mettere in difficoltà l'avversario con colpi incisivi e grande determinazione.

Nonostante la sconfitta, Lehecka ha dimostrato di essere un avversario temibile su tutte le superfici, avvalorando le osservazioni di Monaco riguardo le sue potenzialità e la recente crescita. La finale di Miami contro Sinner si prospetta quindi come una sfida aperta, con il ceco determinato a sfruttare ogni opportunità per mettere in difficoltà il tennista italiano.