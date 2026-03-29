Il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento stagionale del Motomondiale Moto3, si appresta a infiammare l'iconico circuito del COTA. L'attenzione degli appassionati italiani è focalizzata in particolare su Guido Pini, il giovane talento che scatterà dalla seconda fila, precisamente dalla quinta posizione. Per Pini, questa gara rappresenta un'importante occasione per cercare il suo primo risultato di rilievo e dare il via al suo riscatto in una stagione finora non semplice.

Le qualifiche hanno visto brillare la KTM di Alvaro Carpe, autore di una pole position davvero convincente.

Il pilota spagnolo condividerà la prima fila con Casey O’Gorman (Honda) e Valentin Persone (KTM), promettendo una partenza scoppiettante. Subito dietro, in seconda fila, il nostro Guido Pini (Honda) si posizionerà tra Joel Esteban (KTM, quarto) e Veda Pratama (Honda, sesto), in una posizione strategica per attaccare fin dai primi giri. La griglia vede poi in terza fila il promettente Maximo Quiles (KTM), mentre altri piloti italiani come Matteo Bertelle (KTM) e Nicola Carraro (Honda) partiranno rispettivamente dalla tredicesima e sedicesima casella, pronti a una gara di rimonta. La Moto3, con la sua proverbiale imprevedibilità, offre sempre la possibilità di vedere piloti risalire posizioni e lottare per il podio, anche partendo più indietro.

La griglia di partenza e le ambizioni italiane

La gara, con il via fissato per le ore 19:00 italiane, si preannuncia ricca di spettacolo e colpi di scena. Tutti gli occhi saranno puntati su Guido Pini, chiamato a dimostrare il suo valore e a concretizzare il potenziale mostrato. La sua partenza dalla seconda fila lo colloca di diritto tra i protagonisti più attesi, con l'obiettivo di lottare per le posizioni di vertice. Anche Matteo Bertelle e Nicola Carraro cercheranno di sfruttare ogni occasione per risalire la classifica e mettersi in evidenza. La natura stessa della Moto3, caratterizzata da duelli serrati e continui sorpassi, fa sì che il risultato finale possa essere deciso solo all'ultimo giro, mantenendo l'incertezza fino alla bandiera a scacchi.

Il contesto del Gran Premio delle Americhe

Il Gran Premio delle Americhe si inserisce in un weekend motoristico particolarmente intenso, che vede impegnate tutte le classi del Motomondiale. Le gare finali si disputeranno nella giornata di domenica 29 marzo, con la Moto3 che aprirà il programma, seguita dalle emozionanti sfide di Moto2 e MotoGP. Gli appassionati avranno la possibilità di seguire l'intero evento in diretta attraverso le piattaforme dedicate. Il circuito di Austin, con le sue caratteristiche curve tecniche e i lunghi rettilinei, è universalmente riconosciuto come uno dei tracciati più impegnativi e spettacolari del calendario, garantendo sempre gare avvincenti per piloti e pubblico.