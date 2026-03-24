A Monaco, il 24 marzo 2026, si sta svolgendo una sfida di Eurolega valida per la trentatreesima giornata. A 29 minuti dalla fine, l'Olimpia Milano conduce per 60-57 sul campo dell'AS Monaco. La partita è finora segnata da una scarsa intensità difensiva da entrambe le parti, e il risultato è in bilico.

Primo tempo: Milano in vantaggio, ma con troppi spazi concessi

Nel primo quarto, l'Olimpia Milano ha preso il comando grazie a un avvio efficace, con Shields e LeDay protagonisti. Milano ha mostrato buone soluzioni offensive, ma ha anche subito canestri facili, segno di una difesa poco attenta.

Il Monaco ha risposto con un ispirato Okobo, già a quota sedici punti, e Theis, che ha contribuito con una schiacciata e un libero nel finale del periodo.

Secondo quarto: Monaco reagisce, ma Milano mantiene il vantaggio

Nel secondo quarto, il Monaco ha trovato ritmo, con Nedovic e Diallo che hanno saputo sfruttare le disattenzioni difensive milanesi. Nonostante la reazione avversaria, l'Olimpia Milano è riuscita a mantenere il vantaggio all'intervallo, grazie anche a un Bolmaro in doppia cifra. Il punteggio al termine del secondo quarto era di 57-52 per l'Olimpia.

Un match cruciale per le ambizioni europee dell'Olimpia

Questa partita è fondamentale per le ambizioni europee dell’Olimpia Milano: il Monaco è avanti di due vittorie in classifica e ha vinto l’andata di tre punti.

Peppe Poeta ha sottolineato alla vigilia l’importanza di controllare il ritmo e contenere le transizioni avversarie. Il match è in programma alle ore 19.00 e rappresenta uno scontro diretto decisivo per sperare nei Play‑In.

La situazione in classifica e le prospettive future

Nella classifica di Eurolega, il Monaco occupa il nono posto con sedici vittorie e quattordici sconfitte, mentre l'Olimpia Milano è dodicesima con quindici vittorie e quindici sconfitte. Questo posizionamento rende ogni partita, e in particolare gli scontri diretti, decisiva per le sorti della stagione. La palla a due era fissata alle ore 19.00, come da programma.