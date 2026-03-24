Jannik Sinner si prepara ad affrontare Alex Michelsen negli ottavi di finale del prestigioso Masters 1000 di Miami. Tuttavia, il match subirà un significativo ritardo, con l'inizio previsto ben oltre l'orario originariamente stabilito. Il programma degli ottavi di finale a Miami si è infatti allungato considerevolmente a causa della durata prolungata degli incontri precedenti sul Campo Centrale.

Il programma del Campo Centrale e il ritardo

Il confronto tra il fuoriclasse altoatesino Jannik Sinner e lo statunitense Alex Michelsen era inizialmente programmato come il terzo match di giornata sul Campo Centrale.

L'inizio era atteso non prima delle ore 21:00. Tuttavia, la tabella di marcia è stata compromessa dalla partita precedente, che ha visto contrapporsi il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Taylor Fritz. Questo incontro, iniziato alle 17:00, si è protratto per un tempo inaspettatamente lungo, concludendosi solo alle 19:35 con la vittoria di Lehecka al terzo set.

A seguito di questo incontro e di una breve pausa tecnica, è immediatamente iniziato il match femminile. Questo vede impegnate la canadese Victoria Mboko e la ceca Karolína Muchová, con il fischio d'inizio avvenuto alle 19:55. Soltanto al termine di questa partita, che si preannuncia anch'essa combattuta, Jannik Sinner potrà finalmente scendere in campo per il suo impegno.

Di conseguenza, un inizio effettivo alle ore 21:00 è diventato praticamente impossibile, rendendo l'attesa per gli appassionati ancora più lunga.

Le implicazioni sull'orario del match di Sinner

Il prolungarsi dell'incontro tra Lehecka e Fritz, seguito dalla necessaria pausa e dall'attuale match femminile tra Mboko e Muchová, ha inevitabilmente dilatato i tempi del programma. L'orario di inizio effettivo del match tra Sinner e Michelsen dipenderà direttamente dalla durata del confronto femminile. Sarà quindi necessario attendere la conclusione di quest'ultimo per avere un'indicazione più precisa sull'orario in cui il nostro portacolori scenderà in campo, rendendo l'orario di scesa in campo del fuoriclasse altoatesino attualmente incerto e soggetto a ulteriori variazioni.

Il Masters 1000 di Miami: contesto del torneo

Il Miami Open 2026 è un prestigioso torneo in corso di svolgimento presso l'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, negli Stati Uniti. L'evento, che attira i migliori tennisti del mondo, si tiene dal 17 al 29 marzo. Jannik Sinner, accreditato come testa di serie numero due del torneo, è atteso per questo importante incontro di quarto turno contro l'insidioso padrone di casa Alex Michelsen. Il programma odierno è stato fortemente condizionato da questi ritardi e dalle partite che si sono protratte oltre le previsioni iniziali, mettendo alla prova la pazienza di giocatori e spettatori.