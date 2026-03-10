Il lacrosse tornerà a far parte del programma olimpico in occasione dei Giochi di Los Angeles 2028. La competizione si svolgerà nella metropoli statunitense dal 14 al 30 luglio. Il format adottato sarà il Sixes, con due tornei distinti – maschile e femminile – ciascuno composto da sei squadre di undici giocatori. Gli Stati Uniti, in qualità di paese ospitante, sono già qualificati di diritto.

Percorso di qualificazione dai Mondiali 2027

Il primo percorso di accesso ai Giochi olimpici passerà attraverso i Mondiali 2027. A questa competizione parteciperanno sedici squadre: le migliori cinque rappresentative europee, le migliori cinque provenienti dai Panamericani, le migliori cinque dall’Asia-Pacifico e la migliore squadra africana.

Le prime quattro classificate ai Mondiali si qualificheranno direttamente per Los Angeles 2028. Questa qualificazione diretta sarà valida a condizione che tra le prime quattro vi sia almeno una rappresentante per ciascuna delle aree geografiche indicate: Africa, Asia-Pacifico ed Europa.

Torneo di qualificazione finale per l'ultimo slot

Le sei squadre che non avranno ottenuto il pass olimpico tramite i Mondiali disputeranno un torneo di qualificazione successivo. Questo torneo prevederà una fase a round robin, al termine della quale le prime due squadre classificate si affronteranno in una finale. La vincitrice di questa finale si aggiudicherà l’ultimo posto disponibile per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Conferma internazionale del sistema di qualificazione

Il percorso di qualificazione delineato trova conferma nella comunicazione ufficiale di World Lacrosse. L’ente internazionale indica i Mondiali Sixes come principale via di accesso ai Giochi e prevede un torneo finale a inizio 2028 per assegnare l’ultimo slot olimpico. Viene inoltre confermato che la competizione si svolgerà dal 24 al 29 luglio presso l’Exposition Park Stadium, situato nei pressi del centro di Los Angeles.