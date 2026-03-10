Martedì 10 marzo ha segnato una giornata di grande intensità per l’Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La cronaca ha registrato successi significativi nello sci alpino, con l’acquisizione di un oro e un argento, mentre contemporaneamente prendeva il via la disciplina dello sci di fondo.

Medaglie azzurre nello sci alpino

La competizione si è aperta con la combinata alpina nella categoria vision impaired maschile. Giacomo Bertagnolli, accompagnato dalla guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’oro nella super combinata, confermando la sua posizione tra i protagonisti di questa disciplina.

Successivamente, nella gara di Super-G, Bertagnolli ha ulteriormente arricchito il medagliere italiano, aggiudicandosi la medaglia d’argento.

Inizio dello sci di fondo e altri sport in evidenza

Parallelamente, ha avuto inizio la competizione di sci di fondo, con le qualificazioni delle sprint in diverse categorie. La giornata ha visto anche lo svolgimento delle gare di curling, con una vittoria italiana contro la Gran Bretagna, e di hockey su ghiaccio, dove la squadra azzurra ha ottenuto un’importante affermazione contro la Germania.

Programma e contesto delle gare

Secondo il programma ufficiale, martedì 10 marzo prevedeva lo svolgimento di dodici finali, equamente ripartite tra competizioni maschili e femminili, comprendenti la combinata di sci alpino e le sprint di sci di fondo.

Le gare sono state trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 HD e Rai Sport HD, oltre che in streaming su Rai Play. Un live testuale dedicato ha seguito gli eventi, curato da OA Sport.

Le gare di sci di fondo si sono tenute presso il Centro del fondo e del biathlon Fabio Canal di Lago di Tesero, in Val di Fiemme. Questa sede ospita le competizioni paralimpiche nel periodo compreso tra il 10 e il 15 marzo.