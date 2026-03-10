Bertagnolli conquista l’oro nella combinata e firma il quinto titolo paralimpico

Giacomo Bertagnolli ha conquistato la medaglia d’oro nella combinata alpina maschile VI alle Paralimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Questo trionfo aggiunge il suo quinto titolo paralimpico in carriera e porta il totale delle sue medaglie a undici.

La gara e il risultato

La vittoria è maturata grazie a una prestazione di altissimo livello. Bertagnolli, accompagnato dalla guida Andrea Ravelli, aveva già ottenuto la testa della classifica dopo la prova di Super‑G. Ha poi consolidato la sua leadership nello slalom, concludendo la competizione con il tempo complessivo di 1’56"42.

L’atleta italiano ha preceduto il britannico Neil Simpson, con guida Rob Poth, staccato di 0"65. Simpson, nonostante fosse quarto nel Super‑G, aveva recuperato terreno nello slalom, ma non è riuscito a superare Bertagnolli.

Il contesto e il bilancio azzurro

Con questo oro, l’Italia ha raggiunto un totale di sette medaglie alle Paralimpiadi invernali. Questo risultato eguaglia il bottino di medaglie ottenuto a Pechino 2022, ma con un oro in più (tre contro due). Bertagnolli, con questo ennesimo successo, incrementa il suo palmarès paralimpico, arrivando a undici medaglie totali, di cui cinque d’oro.

Il percorso di Bertagnolli a Milano-Cortina 2026

La vittoria nella combinata alpina Vision Impaired conferma il dominio di Bertagnolli nella sua categoria.

Il tempo di 1’56"42 è stato registrato nella prova maschile, con la guida Andrea Ravelli, e ha contribuito significativamente al medagliere nazionale, rappresentando il terzo oro italiano in questi Giochi. Bertagnolli, dopo aver ottenuto un argento in Super‑G e un bronzo in discesa, ha centrato l’oro nella combinata, portando a tre il numero delle sue medaglie personali a Milano‑Cortina 2026. Questo risultato complessivo ha permesso all’Italia di eguagliare le sette medaglie totali di Pechino 2022, migliorando però il numero di ori conquistati.