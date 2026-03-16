Il litorale romano ospiterà “Onda azzurra oltre la partita”, evento calcistico il 28 e 29 marzo tra Ostia Lido e Fiumicino. La presentazione è fissata per mercoledì 18 marzo a Palazzo Valentini. Fulcro sarà la mostra itinerante “Un secolo d’azzurro”, che ripercorrerà la storia del calcio italiano, con ospite d'onore Marco Tardelli.

“Un secolo d’azzurro”: cimeli e trionfi

La mostra “Un secolo d’azzurro”, promossa dall’associazione Sant’Anna e patrocinata da Figc e Museo di Coverciano, esporrà i simboli delle vittorie azzurre. Presenti le Coppe del Mondo di Madrid e Berlino, affiancate da cimeli: palloni, scarpini, maglie e oggetti che raccontano oltre un secolo di calcio (fine '800 a oggi).

Curata da Mauro Grimaldi, l'esposizione, nata nel 2018, diffonde storia, cultura e valori del calcio tramite un percorso cronologico con cinquecento pezzi.

Presentazione ufficiale: ospiti e interventi

La cerimonia di presentazione a Palazzo Valentini vedrà la partecipazione di personalità. Moderata dai giornalisti Jacopo Volpi e Federica Afflitto, interverranno Giancarlo Abete (presidente Lega nazionale dilettanti), Alessandro Onorato (assessore allo sport di Roma) e Marco Lollobrigida (direttore ad interim RaiSport), con altri esponenti calcistici. Marco Tardelli, protagonista del Mondiale 1982, sarà l'ospite d'onore.

L'impegno dell'Asd Ostia Calcio 1884 e l'omaggio a Franchi

L'evento è promosso dall’Asd Ostia Calcio 1884, associazione dedicata alla formazione giovanile.

Coinvolge ragazzi dai 5 ai 14 anni, con allenamenti settimanali su un campetto sterrato all’Idroscalo, promuovendo sport e aggregazione. Durante la presentazione, una targa sarà conferita a Francesco Franchi, presidente della Fondazione intitolata al padre Artemio, omaggiando una figura storica del calcio.