Lisa Vittozzi ha conquistato un eccellente secondo posto nella sprint femminile di biathlon a Otepaa, confermando il suo ruolo di protagonista nella stagione di Coppa del mondo. L’atleta italiana ha concluso la gara a soli tre secondi dalla vincitrice, la francese Julia Simon. La prestazione di Vittozzi è stata caratterizzata da una notevole precisione al tiro, completando entrambe le serie senza errori, un risultato condiviso con la vincitrice. Questo piazzamento segna il diciottesimo podio stagionale per l’Italia in Coppa del mondo e rappresenta il quarto podio individuale per la stessa Vittozzi, che dimostra un’ottima condizione fisica e si posiziona favorevolmente in vista della pursuit in programma nella tappa estone.

Il podio e le altre azzurre

Il podio della sprint di Otepaa è stato completato dalla francese Lou Jeanmonnot, attuale leader della classifica generale di Coppa del mondo. Le altre atlete italiane in gara hanno ottenuto risultati meno competitivi: Rebecca Passler si è classificata sedicesima, nonostante un errore al poligono, mentre Hannah Auchentaller ha chiuso al trentunesimo posto. Più indietro ancora Michela Carrara e Martina Trabucchi, non riuscite a inserirsi tra le prime trenta posizioni.

Vittozzi e la stagione di Coppa del mondo

Il secondo posto ottenuto da Lisa Vittozzi a Otepaa sottolinea la costanza di rendimento dell’azzurra, già autrice di quattro podi individuali in questa stagione.

La precisione dimostrata al poligono e la capacità di mantenere alta la concentrazione nelle fasi cruciali della competizione la rendono una delle favorite anche per la gara pursuit. Il risultato di Otepaa contribuisce a rafforzare il bilancio complessivo della squadra italiana, che vanta diciotto podi stagionali in Coppa del mondo.

Il biathlon italiano nei circuiti internazionali

Il movimento italiano del biathlon si dimostra competitivo anche nei circuiti internazionali minori, come evidenziato dalla recente IBU Cup svoltasi a Otepaa. In questa competizione, Rebecca Passler ha ottenuto un secondo posto nella sprint femminile, preceduta solo dalla francese Guigonnat. Anche Sara Scattolo si è distinta con un sesto posto, mentre Beatrice Trabucchi ha concluso trentatreesima. Questi risultati confermano la profondità e la qualità del settore femminile italiano, capace di esprimere atlete di alto livello sia in Coppa del mondo sia nelle competizioni di sviluppo.