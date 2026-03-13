La Tirreno-Adriatico, nota anche come la "Corsa dei due Mari", si afferma come una delle più prestigiose competizioni ciclistiche a tappe a livello internazionale. La sua denominazione evoca il collegamento ideale tra il Mar Tirreno e il Mar Adriatico, snodandosi attraverso un percorso che attraversa svariate regioni italiane. Tradizionalmente collocata nel calendario nel mese di marzo, questa gara assume un ruolo cruciale come banco di prova fondamentale per i ciclisti in preparazione delle imminenti classiche di primavera.

Storia e tradizione della Corsa dei due Mari

Istituita negli anni Sessanta, la Tirreno-Adriatico ha nel corso della sua storia accolto alcuni tra i più grandi campioni del ciclismo mondiale. La sua peculiarità risiede nella varietà dei tracciati proposti, che sapientemente alternano tappe pianeggianti, ideali per gli sprinter, a frazioni collinari e di montagna, terreno d'elezione per gli scalatori. Questa diversificazione garantisce spettacolo e apre la competizione a diverse tipologie di corridori.

Il fascino e gli obiettivi della Tirreno-Adriatico

Ogni edizione della Tirreno-Adriatico catalizza l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, attratti dalla presenza costante di squadre e atleti di altissimo livello.

La conquista della maglia azzurra, distintivo del leader della classifica generale, rappresenta uno degli obiettivi più ambiti dai partecipanti. Oltre alla competizione sportiva, la corsa offre un'opportunità unica per ammirare paesaggi suggestivi e scoprire località storiche che costellano il suo affascinante percorso.