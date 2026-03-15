La Coppa del Mondo di biathlon fa tappa a Otepää per la giornata conclusiva, che vedrà protagoniste le staffette miste. In programma alle 14:40 la staffetta mista tradizionale, preceduta alle 12:35 dalla Single Mixed Relay. L'Italia schiera una formazione competitiva per entrambe le competizioni.
La formazione italiana per le staffette
La squadra italiana per la staffetta mista di Otepää è composta da Patrick Braunhofer, Christoph Pircher, Michela Carrara e Hannah Auchentaller. La competizione si inserisce nel calendario della stagione 2025/2026, con le gare fissate per domenica 15 marzo 2026.
Il programma e gli atleti azzurri
La giornata di gare a Otepää vedrà la staffetta mista tradizionale prendere il via alle 14:40, mentre la Single Mixed Relay è prevista alle 12:35. Oltre agli atleti impegnati nelle staffette, la delegazione italiana presente in Estonia comprende anche Lisa Vittozzi, Rebecca Passler, Martina Trabucchi, Lukas Hofer e Nicola Romanin. La squadra azzurra si confronterà con le principali nazionali europee, in un contesto di concorrenza di alto livello.
Questo appuntamento rappresenta un momento cruciale per il biathlon italiano, con l'obiettivo di ottenere un risultato significativo in una delle prove più attese del circuito internazionale.