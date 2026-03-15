La giornata conclusiva delle gare di sci di fondo alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è svolta al Lago di Tesero, dove l’Italia ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo grazie a Giuseppe Romele. L’atleta azzurro, impegnato nella 20 km uomini sitting (categoria LW11.5), ha tagliato il traguardo in 53’17″1 (tempo reale di 55’30″3), salendo così sul terzo gradino del podio.

Romele si è piazzato alle spalle del russo Ivan Golubkov, vincitore della gara con il tempo di 51’55”, e del cinese Zhongwu Mao, secondo a 50″8 dal primo.

La prestazione di Romele conferma la competitività della squadra italiana nella disciplina, chiudendo con soddisfazione il programma paralimpico dello sci di fondo.

Le altre gare della giornata

Nella prova femminile della 20 km sitting, la sudcoreana Yunji Kim (LW10.5) ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 58’23″3, precedendo la tedesca Anja Wicker (LW10) di 54″1. Sul terzo gradino del podio è salita l’americana Oksana Masters (LW12), che raggiunge così quota 25 medaglie paralimpiche in carriera tra estate e inverno, un risultato che testimonia la sua straordinaria longevità sportiva.

La competizione femminile a tecnica libera in piedi ha visto il successo dell’americana Sydney Peterson (LW9) in 47’25″8, davanti alla norvegese Vilde Nilsen (LW4, +1’13″8) e all’ucraina Oleksandra Kononova (LW8, +1’17″6).

In campo maschile, invece, dominio cinese con Chenyang Wang (LW5/7) che ha chiuso in 41’15″2, precedendo i connazionali Lingxin Huang e Xiaobin Liu.

Risultati nelle gare per ipovedenti

Le gare riservate agli atleti ipovedenti hanno visto la vittoria della russa Anastasiia Bagiian (NS1, guida Sergei Siniakin) nella prova femminile, con un tempo di 43’59″1, davanti alla ceca Simona Bubenickova (NS1, guida David Srutek) e alla cinese Yue Wang (NS2, guida Guoming Chen). Tra gli uomini, l’americano Jake Adicoff (NS3, guida Peter Wolter) ha conquistato l’oro, precedendo l’ucraino Oleksandr Kazik (NS1, guida Serhii Kucheriavyi) e il francese Anthony Chalencon (NS1, guida Florian Michelon).

La giornata conclusiva al Lago di Tesero ha così regalato emozioni e risultati di rilievo, con l’Italia che può festeggiare il bronzo di Romele come degna chiusura di una rassegna paralimpica ricca di spunti tecnici e umani.

Il contesto delle Paralimpiadi Invernali

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno rappresentato un momento importante per lo sport paralimpico internazionale, con atleti provenienti da tutto il mondo impegnati nelle diverse discipline. Il Lago di Tesero si è confermato teatro ideale per le gare di sci di fondo, offrendo un tracciato tecnico e paesaggi suggestivi che hanno esaltato le prestazioni degli atleti.