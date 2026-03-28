La ventesima giornata del campionato di Serie A1 maschile ha visto le prime tre squadre in classifica confermare il loro dominio con vittorie agevoli. L'attenzione principale, tuttavia, è stata catalizzata dalla De Akker Bologna che, imponendosi nello scontro diretto contro la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo, ha riaperto la corsa al quarto posto.
Le vittorie delle big e le altre sfide
Sul fronte delle big, la Banco BPM Rari Nantes Savona ha superato la Rari Nantes Salerno per 20‑15 alla Zanelli, con sette reti di Oliver Leinweber.
L'AN Brescia ha espugnato la Caldarella battendo 22‑10 il C.C. Ortigia, grazie a una prova corale con dieci marcatori e Mateo Giri top scorer con cinque reti. La Pro Recco ha dilagato 21‑11 ad Albaro contro l'Iren Genova Quinto, con undici giocatori a segno e un poker di Fondelli.
De Akker Bologna: la rimonta che riaccende i playoff
La De Akker Bologna ha prevalso 16‑13 sulla Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo alla Carmen Longo. I padroni di casa hanno rimontato l'1‑4 iniziale, prendendo il largo nella seconda parte del match, trascinati da Campopiano ed Erdelyi. L'AC Group Circolo Canottieri Napoli ha rafforzato le ambizioni playoff superando 13‑11 il Telimar a Terrasini, con una cinquina del serbo Bursac.
In zona salvezza, la Roma Vis Nova ha ottenuto un successo cruciale nel derby contro la Training Academy Olympic Roma, rimontando dal 10‑11 per imporsi 13‑12. La Pallanuoto Trieste ha espugnato la Nannini di Firenze battendo la Rari Nantes Florentia 19‑16.
Tutti i risultati e la classifica dopo la ventesima giornata
Di seguito i risultati completi della ventesima giornata:
Banco BPM RN Savona‑RN Nuoto Salerno 20‑15
C.C. Ortigia 1928‑AN Brescia Team 10‑22
Telimar‑AC Group Canottieri Napoli 11‑13
De Akker Team‑Ranieri Impiantistica CN Posillipo 16‑13
Iren Genova Quinto‑Pro Recco Waterpolo 11‑21
Roma Vis Nova Pallanuoto‑Training Academy Olympic Roma 13‑12
RN Florentia‑Pallanuoto Trieste 16‑19
Classifica dopo la ventesima giornata:
Pro Recco Waterpolo 60
AN Brescia Team 57
Banco BPM RN Savona 54
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 35
De Akker Team 32
Pallanuoto Trieste 30
Iren Genova Quinto 28
AC Group Canottieri Napoli 24
Roma Vis Nova Pallanuoto 23
Training Academy Olympic Roma 20
RN Nuoto Salerno 18
Telimar 17
CC Ortigia 1928 15
RN Florentia 7
Le prospettive per il quarto posto e la zona playoff
Il successo della De Akker Bologna contro il Posillipo è un punto di svolta nella corsa al quarto posto.
La squadra emiliana si porta a soli tre punti dalla formazione napoletana, rilanciando le ambizioni playoff. La vittoria è frutto di una rimonta convincente e del contributo di Campopiano ed Erdelyi.