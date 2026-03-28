La ventesima giornata del campionato di Serie A1 maschile ha visto le prime tre squadre in classifica confermare il loro dominio con vittorie agevoli. L'attenzione principale, tuttavia, è stata catalizzata dalla De Akker Bologna che, imponendosi nello scontro diretto contro la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo, ha riaperto la corsa al quarto posto.

Le vittorie delle big e le altre sfide

Sul fronte delle big, la Banco BPM Rari Nantes Savona ha superato la Rari Nantes Salerno per 20‑15 alla Zanelli, con sette reti di Oliver Leinweber.

L'AN Brescia ha espugnato la Caldarella battendo 22‑10 il C.C. Ortigia, grazie a una prova corale con dieci marcatori e Mateo Giri top scorer con cinque reti. La Pro Recco ha dilagato 21‑11 ad Albaro contro l'Iren Genova Quinto, con undici giocatori a segno e un poker di Fondelli.

De Akker Bologna: la rimonta che riaccende i playoff

La De Akker Bologna ha prevalso 16‑13 sulla Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo alla Carmen Longo. I padroni di casa hanno rimontato l'1‑4 iniziale, prendendo il largo nella seconda parte del match, trascinati da Campopiano ed Erdelyi. L'AC Group Circolo Canottieri Napoli ha rafforzato le ambizioni playoff superando 13‑11 il Telimar a Terrasini, con una cinquina del serbo Bursac.

In zona salvezza, la Roma Vis Nova ha ottenuto un successo cruciale nel derby contro la Training Academy Olympic Roma, rimontando dal 10‑11 per imporsi 13‑12. La Pallanuoto Trieste ha espugnato la Nannini di Firenze battendo la Rari Nantes Florentia 19‑16.

Tutti i risultati e la classifica dopo la ventesima giornata

Di seguito i risultati completi della ventesima giornata:

Banco BPM RN Savona‑RN Nuoto Salerno 20‑15

C.C. Ortigia 1928‑AN Brescia Team 10‑22

Telimar‑AC Group Canottieri Napoli 11‑13

De Akker Team‑Ranieri Impiantistica CN Posillipo 16‑13

Iren Genova Quinto‑Pro Recco Waterpolo 11‑21

Roma Vis Nova Pallanuoto‑Training Academy Olympic Roma 13‑12

RN Florentia‑Pallanuoto Trieste 16‑19

Classifica dopo la ventesima giornata:

Pro Recco Waterpolo 60

AN Brescia Team 57

Banco BPM RN Savona 54

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 35

De Akker Team 32

Pallanuoto Trieste 30

Iren Genova Quinto 28

AC Group Canottieri Napoli 24

Roma Vis Nova Pallanuoto 23

Training Academy Olympic Roma 20

RN Nuoto Salerno 18

Telimar 17

CC Ortigia 1928 15

RN Florentia 7

Le prospettive per il quarto posto e la zona playoff

Il successo della De Akker Bologna contro il Posillipo è un punto di svolta nella corsa al quarto posto.

La squadra emiliana si porta a soli tre punti dalla formazione napoletana, rilanciando le ambizioni playoff. La vittoria è frutto di una rimonta convincente e del contributo di Campopiano ed Erdelyi.