Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno coronato una settimana indimenticabile con la vittoria nel torneo di doppio del Masters 1000 di Miami. La coppia italiana ha superato in finale i finlandesi Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten con un netto 6-4, 6-2. Questo successo ha completato un percorso impeccabile, che li ha visti prevalere anche su coppie di alto livello come Ram/Romain Arneodo e Harrison/Skupski, oltre a imporsi in due set contro Smith/Arends nei turni precedenti.

Per il duo italiano, questo trionfo segna il primo titolo in un torneo di tale importanza, a conferma di una solidità dimostrata negli ultimi tre anni con risultati di rilievo, incluse le gioie in Coppa Davis.

La vittoria a Miami giunge a otto mesi di distanza dalla precedente affermazione a Washington, consolidando la loro posizione nel circuito internazionale. Questo successo assume un valore ancora più profondo dal punto di vista personale, in particolare per Simone Bolelli, che sta attraversando un periodo delicato nella sua vita privata.

Il premio economico per i vincitori del doppio

Oltre alla grande soddisfazione sportiva, la vittoria al Masters 1000 di Miami assicura a Bolelli e Vavassori un significativo riconoscimento economico. L’assegno per i vincitori del doppio ammonta a 468.200 dollari statunitensi, pari a circa 405.600 euro, una somma che verrà equamente divisa tra i due tennisti. È importante notare come tale importo, seppur considerevole, sia inferiore al premio destinato al vincitore del torneo di singolare, che ammonterà a 1,15 milioni di dollari.

I finalisti del singolare, Jannik Sinner e Jiri Lehecka, hanno già garantito un premio minimo di 612.340 euro.

Il contesto del Masters 1000 di Miami

Il Masters 1000 di Miami, conosciuto anche come Miami Open presented by Itaú, è un appuntamento fisso nel calendario tennistico internazionale. Questo prestigioso torneo si tiene annualmente presso il complesso Hard Rock Stadium di Miami Gardens, su campi in cemento. L’edizione 2026 si è svolta tra il 17 e il 29 marzo, confermandosi come uno degli eventi più rilevanti del circuito ATP e WTA. Il torneo attira i migliori tennisti del mondo, sia nelle competizioni di singolare che di doppio, offrendo montepremi elevati e punti cruciali per la classifica mondiale, ribadendo il suo ruolo centrale nella stagione tennistica internazionale.