Un fine settimana di intense emozioni ha caratterizzato la pallanuoto femminile italiana, impegnata nel ritorno dei quarti di finale di Euro Cup. La Pallanuoto Trieste ha dimostrato la sua superiorità, confermando il successo dell'andata in Grecia (9-8). Nella partita di ritorno, disputata alla piscina Bruno Bianchi, le giuliane hanno superato l’Ethnikos con un convincente 10-8. Questo risultato permette alla formazione allenata da Paolo Zizza di accedere per il terzo anno consecutivo alle semifinali della seconda competizione continentale per club.

La gara non è stata priva di insidie per le triestine, che si sono ritrovate inizialmente sotto di tre reti. Nonostante lo svantaggio, la squadra ha saputo mantenere la calma e, grazie anche alle tre marcature di Klatowski, top scorer del match, ha ristabilito la parità sul 4-4 alla fine del secondo tempo. Nel finale, la determinazione e le giocate decisive di capitan Lucrezia Cergol e della neozelandese Morgan McDowall, autrice del gol che ha fissato il definitivo 10-8 a ventisei secondi dalla sirena conclusiva, hanno sigillato la vittoria.

Il percorso delle italiane in Euro Cup

Mentre la Pallanuoto Trieste festeggia, il Plebiscito Padova deve invece congedarsi dalla competizione. La formazione veneta, guidata da Stefano Posterivo, già sconfitta 11-9 in casa nella gara di andata, ha subito un'ulteriore battuta d'arresto cedendo 13-8 al BVSC nella sfida di ritorno giocata a Budapest.

Questo risultato pone fine al cammino europeo delle padovane, che si fermano così ai quarti di finale.

Per la Pallanuoto Trieste, l'accesso alla semifinale apre nuove prospettive. L'obiettivo è ora superare il traguardo delle ultime due stagioni e puntare alla conquista del trofeo, un sogno che ora appare più concreto.

Trieste ospiterà la Final Four di Euro Cup

Una notizia di grande rilevo per la città: la Final Four dell’Euro Cup femminile si disputerà proprio a Trieste, presso il Polo Natatorio “Bruno Bianchi”. European Aquatics ha infatti accettato la candidatura della società giuliana, scegliendo la città come sede dell'ultimo atto della prestigiosa competizione. Le semifinali sono in programma sabato 13 aprile: la Pallanuoto Trieste affronterà le olandesi del De Zaan alle ore 17.30, mentre il Plebiscito Padova sarà opposto alle ungheresi del BVSC alle ore 19.30.

La giornata successiva, domenica 14 aprile, vedrà la disputa della "finalina" per il terzo posto (ore 15.30) e, a seguire, il match che assegnerà la coppa (ore 17.30).

Il presidente della Pallanuoto Trieste, Enrico Samer, ha espresso grande soddisfazione per l'evento: “Siamo riusciti a portare a Trieste questa importantissima manifestazione, che ci mette al centro della waterpolo europea e che conferma la vocazione internazionale della nostra società. Ci attende una Final Four entusiasmante, siamo certi che il pubblico risponderà e verrà ad assistere a quello che si preannuncia come uno spettacolo di altissimo livello. Un grazie alla Federnuoto che è intervenuta mettendo a disposizione un impianto come la Bruno Bianchi perfetto per questo genere di manifestazioni”.

Anche il direttore generale della Pallanuoto Trieste, Andrea Brazzatti, ha commentato l'organizzazione dell'evento: “Siamo molto orgogliosi che European Aquatics abbia scelto noi per organizzare la Final Four. Il lavoro che ci attende è corposo, come sempre cercheremo di dare il meglio dietro le quinte e in acqua con le nostre ragazze, che avranno così la possibilità di giocarsi l’Euro Cup davanti ai tifosi di casa”.