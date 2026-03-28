La Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP, disputata sul circuito di Austin, ha visto Jorge Martin trionfare in un finale al cardiopalma. Lo spagnolo ha superato Francesco Bagnaia all’ultimo giro, in una gara di dieci giri. Il podio è stato completato da Pedro Acosta. La classifica finale ha visto Martin primo, seguito da Bagnaia (+0.755), Acosta (+2.484), Enea Bastianini (+3.199), Alex Marquez (+3.638) e Luca Marini (+5.521).

Cadute e impatto sulla classifica mondiale: Martin leader

La corsa è stata segnata dalle cadute di Marco Bezzecchi e Marc Marquez, entrambi ritirati.

Anche Fabio Di Giannantonio, autore della pole position, non ha concluso la gara. Ciò ha avuto un impatto significativo sulla classifica mondiale, permettendo a Jorge Martin (89 punti) di superare Marco Bezzecchi (72 punti) e balzare in testa. Seguono Di Giannantonio (49 punti) e Acosta (37 punti). I ritiri hanno ridefinito le posizioni.

Qualifiche e dinamiche di gara

Nelle qualifiche, Fabio Di Giannantonio aveva conquistato la pole position. La sessione è stata caratterizzata da tensioni, con Marco Bezzecchi che ha ostacolato Marc Marquez, scatenando proteste. La griglia di partenza ha visto Jorge Martin scattare dalla seconda posizione, con Pedro Acosta a completare la prima fila. La giornata ha incluso penalità in griglia per Bezzecchi e Marini, e incidenti nelle prove libere e qualifiche. Le strategie sulle gomme e le dinamiche di gara hanno reso la Sprint Race combattuta.