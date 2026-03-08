Milano Cortina 2026: domenica 8 marzo segna l'inizio della diretta testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali. La giornata è focalizzata sulle gare di para biathlon e snowboard cross, discipline che mettono in palio importanti titoli. La cronaca minuto per minuto è curata da OA Sport.

Programma della giornata e protagonisti azzurri

La giornata prevede gare decisive nel para biathlon e nello snowboard cross. Nel biathlon sono in programma le prove individuali da 12,5 km nelle categorie femminile e maschile, sia sitting che standing, oltre alle prove per atleti con disabilità visiva.

Nello snowboard cross si svolgeranno ottavi, quarti, semifinali e finali nelle categorie SB‑UL, SB‑LL1 e SB‑LL2, sia maschili che femminili.

Gli azzurri in gara oggi includono Marco Pisani (biathlon individuale maschile sitting), Cristian Toninelli (biathlon individuale maschile standing), Paolo Priolo (snowboard cross SB‑UL), Emanuel Perathoner (snowboard cross SB‑LL2), Riccardo Cardani e Jacopo Luchini (snowboard cross SB‑UL). Inoltre, l’Italia è impegnata nei round robin del curling in carrozzina, sia a squadre miste che a doppio misto.

Dettagli tecnici e copertura televisiva

Le gare di biathlon iniziano alle ore 10.00 con l’individuale femminile sitting, seguite alle 10.30 dall’individuale maschile sitting.

Le prove standing femminile e maschile sono previste rispettivamente alle 12.10 e alle 12.30, mentre le categorie vision impaired si svolgono alle 13.15 (femminile) e alle 14.00 (maschile). Lo snowboard cross parte alle ore 11.00 con gli ottavi di finale, prosegue con quarti e semifinali, e culmina con le finali attorno all’ora di pranzo.

La copertura televisiva è garantita da Rai 2 HD (8.30‑10.30, 12.00‑13.00), Rai Sport HD (10.30‑12.30, 13.30‑16.25, 18.35‑21.00) e in streaming su Rai Play. OA Sport offre inoltre la diretta live testuale.

Contesto e aspettative per la giornata

La seconda giornata di gare delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 vede in palio dieci titoli, con l’Italia che punta forte sulle discipline del biathlon e dello snowboard cross.

Le speranze azzurre sono affidate soprattutto agli snowboarder Jacopo Luchini, Riccardo Cardani e Emanuel Perathoner, attesi nelle finali attorno alle ore 12.35.

Il programma odierno conferma il ruolo centrale delle gare individuali nel biathlon e dello snowboard cross come momenti chiave per il medagliere italiano, in una giornata che promette emozioni e risultati decisivi.