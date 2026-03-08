Elena Curtoni si è aperta in un momento di profonda sincerità, condividendo il peso degli ultimi anni e la forza interiore che l’ha sostenuta. In un’intervista, la sciatrice ha ammesso di essersi trovata a fare i conti con dubbi e incertezze, ma ha sottolineato con fermezza: “Mi facevo delle domande. Ma dentro di me sapevo di averne”.

Questo sfogo arriva in un momento cruciale della stagione, mentre si avvicinano gli Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Curtoni ha scelto di condividere il lato più umano del suo percorso, fatto di momenti difficili ma anche di resilienza e determinazione.

Le parole dell’atleta e il contesto

La dichiarazione è stata resa nota in un articolo, in cui Curtoni ha espresso con franchezza il senso di smarrimento che l’ha accompagnata in alcuni frangenti, ma anche la consapevolezza di possedere ancora risorse interiori. Le sue parole, semplici ma cariche di significato, narrano una fase di riflessione interiore: “Mi facevo delle domande. Ma dentro di me sapevo di averne”. Si tratta di un messaggio di speranza e di fiducia nelle proprie capacità, anche quando tutto sembra vacillare.

Un percorso tra sfide e rinascita

Il momento dello sfogo si colloca in un periodo di intensa preparazione per le Olimpiadi di casa. La carriera di Curtoni è stata costellata di successi, ma anche segnata da infortuni e momenti di difficoltà.

Il suo racconto è un segnale di autenticità, che rivela il lato umano di un’atleta abituata a lottare. È un messaggio che trascende lo sport, parlando di resilienza, di fiducia in sé stessi e della capacità di trovare dentro di sé la forza per proseguire, anche quando le domande sembrano prevalere sulle risposte.

Preparazione e prospettive olimpiche

In vista delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026, Curtoni si posiziona tra le protagoniste azzurre dello sci alpino. In precedenti dichiarazioni, ha raccontato la sua meticolosa preparazione, alternando allenamenti sugli sci e in palestra a momenti di relax, dedicandosi al disegno o allo yoga. Ha espresso il desiderio di “godermi ogni momento ed esprimermi in pista senza rimpianti”.

Il suo sfogo, dunque, si inserisce in un quadro di grande impegno e concentrazione, ma anche di consapevolezza emotiva. Viene ritratta un’atleta che affronta le sfide con coraggio, senza tuttavia nascondere le proprie fragilità.