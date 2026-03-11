Juan Ayuso è stato costretto al ritiro durante la quarta tappa della Parigi‑Nizza, a 47 chilometri dal traguardo. Lo spagnolo, che vestiva la maglia gialla di leader della classifica generale, è caduto a causa dell’asfalto bagnato, riportando escoriazioni alla coscia destra. Dopo un tentativo di proseguire, il ciclista si è fermato, sopraffatto dal dolore, decidendo così di abbandonare la “Corsa verso il Sole”.

Dinamica dell’incidente

L’incidente è occorso in una curva a sinistra, dove Ayuso ha perso il controllo della bicicletta. Nonostante il forte impatto, è riuscito a risalire in sella e a pedalare per circa cento metri.

Tuttavia, il dolore si è rivelato insostenibile. Si è quindi accasciato a terra, assistito dal personale dell’ammiraglia, e ha abbandonato la competizione.

Contesto e conseguenze della caduta

Il 23enne di Jávea, reduce dalla vittoria nella classifica generale della Volta ao Algarve, nutriva ambizioni di rilievo anche in questa edizione della Parigi‑Nizza. La tappa, caratterizzata dall’arrivo in salita a Uchon, è stata vinta da Jonas Vingegaard, che si è così aggiudicato anche la maglia gialla.

Condizioni meteo e accertamenti

Ayuso ha subito la caduta sotto la pioggia, in una mattinata segnata da condizioni meteo avverse. Dopo l’incidente, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale per effettuare accertamenti, in particolare per un forte trauma alla zona dell’anca.