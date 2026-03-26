Le emozioni dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico proseguono all’O2 Arena di Praga, dove oggi si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata. La giornata si apre con lo short program maschile, in programma dalle 11:30. Tra i protagonisti figurano gli italiani Daniel Grassl e Gabriele Frangipani, entrambi determinati a ben figurare in questa competizione di alto livello.

I riflettori saranno puntati su Ilia Malinin, reduce da una delusione a Milano Cortina 2026, e punta a riprendersi la scena mondiale. In gara anche Yuma Kagiyama e Shun Sato, argento e bronzo olimpici, e il francese Adam Siao Him Fa, anch'egli desideroso di riscatto dopo l'esperienza all’Unipol Forum di Assago.

Le competizioni delle coppie e la rappresentanza italiana

Dalle 18:15, l'attenzione si sposterà sul free program delle coppie, che promette spettacolo e tensione. La sfida per l'oro vede Anastasiia Metelkina-Luka Berulava e Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, in vantaggio di appena trentatré centesimi dopo lo short. La lotta per il terzo posto coinvolge i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, attualmente davanti agli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, vicini alla loro prima medaglia iridata. L'Italia sarà rappresentata da Irma Caldara e Riccardo Maglio, attualmente diciottesimi dopo il programma corto.

Copertura mediatica e programma della giornata

I Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026 sono trasmessi integralmente su discovery+, con diretta tv su RaiSport e in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Prime Video e Tim Vision.

Gli orari odierni prevedono lo short program maschile dalle 11:30 alle 16:27 e il free program delle coppie dalle 18:15 alle 22:09. Organizzata da ISU e Federazione Ceca, la manifestazione si svolge dal 24 al 29 marzo 2026 nella capitale ceca, confermando Praga come punto di riferimento internazionale per il pattinaggio su ghiaccio.

Il programma della giornata e la presenza di atleti di primo piano rendono l’appuntamento imperdibile per gli appassionati, con la possibilità di seguire ogni dettaglio grazie all’ampia copertura mediatica e alle dirette testuali dedicate.