Francesca Lollobrigida è in piena lotta per una medaglia ai Mondiali Allround di pattinaggio di velocità, in corso al Thialf di Heerenveen. Dopo la prima giornata, la pattinatrice italiana occupa la sesta posizione nella classifica femminile, a 3,78 secondi dalla leader Miho Takagi.

La competizione, giunta alla seconda e ultima giornata, vedrà Lollobrigida impegnata sulle distanze corte nella mattinata, per poi affrontare nel pomeriggio i 5 000 metri, dove potrà sfruttare al meglio le sue doti di resistenza.

Situazione femminile dopo la prima giornata

La prima giornata ha visto le donne gareggiare sui 500 e sui 3 000 metri. Lollobrigida ha chiuso i 500 metri con il tempo di 39”47, che le è valso la quattordicesima posizione. Successivamente, nei 3 000 metri, ha fermato il cronometro su 4’00”60, ottenendo la quarta prestazione. Grazie a questi risultati, la trentacinquenne romana si trova attualmente sesta nella classifica Allround, ancora in piena corsa per una medaglia.

Il programma decisivo della seconda giornata

Domenica 8 marzo, il programma prevede alle ore 13:30 i 1 500 metri femminili, seguiti alle ore 15:10 dai 5 000 metri. Saranno queste le due distanze decisive per Lollobrigida, che punta a risalire la classifica sfruttando soprattutto la sua specialità di fondo.

In campo maschile, Riccardo Lorello è settimo dopo le prime due prove e cercherà di recuperare terreno nelle gare di fondo.

Le distanze decisive per Lollobrigida

La classifica femminile vede Lollobrigida sesta a 3,78 secondi dalla vetta occupata da Miho Takagi. La pattinatrice italiana punta tutto sulle sue distanze preferite per risalire la classifica. La seconda giornata sarà decisiva, con le prove di resistenza che potrebbero ribaltare le posizioni.