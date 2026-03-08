In Val di Fassa, durante l’ultima prova di Super‑G prima delle finali di Coppa del Mondo, Sofia Goggia si conferma leader della specialità e guida la lista delle qualificate. Asja Zenere ottiene il suo primo accesso alla fase conclusiva grazie al terzo posto conquistato oggi.

La qualificazione alle finali di Super‑G

La notizia arriva da Passo San Pellegrino, dove si è disputato il Super‑G femminile valido per la Coppa del Mondo. Sofia Goggia, forte della sua leadership nella classifica di specialità, si presenta alle finali di Lillehammer in testa alla graduatoria.

Asja Zenere, grazie al terzo posto odierno, strappa il pass per la finale, ottenendo così il primo podio in carriera nel massimo circuito internazionale.

Criteri di accesso e classifiche

La classifica delle qualificate alla finale di Super‑G include le prime venticinque atlete nella graduatoria di specialità, le atlete con almeno cinquecento punti nella classifica generale e la campionessa del mondo juniores. Sofia Goggia guida la classifica con 449 punti, seguita da Alice Robinson (386) ed Emma Aicher (304). Asja Zenere occupa il ventiquattresimo posto con 67 punti, sufficiente per accedere alle finali. Federica Brignone, pur avendo lo status di campionessa olimpica, ha deciso di chiudere anticipatamente la stagione e non sarà presente.

Il podio di Asja Zenere

Il terzo posto di Asja Zenere rappresenta un traguardo storico: è il suo primo podio in Coppa del Mondo, ottenuto con il pettorale numero 33 sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino. Sofia Goggia, nonostante un piazzamento non sul podio in questa gara, mantiene un vantaggio importante nella classifica di specialità, che la vede favorita per la conquista della Sfera di Cristallo nel Super‑G.

Risultati della gara

Elena Curtoni ha vinto il Super‑G di Val di Fassa, con la norvegese Kajsa Vickhoff Lie seconda e Asja Zenere terza, a soli ventisette centesimi dalla vincitrice. Il podio di Zenere è descritto come “straordinario” e frutto di una grande rimonta, sottolineando l’importanza di questa prestazione nella sua carriera.