Dan Bradbury ha conquistato il suo secondo titolo al Joburg Open, imponendosi con un ultimo giro da –5 che gli ha permesso di chiudere a –17 sul totale. Il britannico ha così staccato di un colpo Casey Jarvis e Brandon Robinson‑Thompson, entrambi fermi a –16.

Il trionfo di Bradbury

Bradbury ha concluso l’ultimo giro con un eccellente 65, grazie a quattro birdie nella seconda metà del percorso, che gli hanno consentito di superare gli avversari. Sul diciottesimo buco, dopo un secondo colpo finito fuori green, ha eseguito un chip perfetto che lo ha portato a pochi centimetri dalla buca, assicurandosi il par decisivo per la vittoria.

“I thought I had lost it on the front nine, I had so many chances and did not take them,” ha ammesso Bradbury. “But it feels really good to put it together on the back nine.”

Avversari e contesto

Casey Jarvis, vincitore delle ultime due tappe del DP World Tour, ha chiuso con un 66, ma non è riuscito a centrare il tris. “Casey and Brandon played amazing, it was pretty tight but I somehow managed to get it done in the end,” ha commentato Bradbury.

Brandon Robinson‑Thompson ha anch’egli firmato un 66 nell’ultimo giro, chiudendo in parità con Jarvis al secondo posto.

Il palmarès di Bradbury

Si tratta del terzo successo di Bradbury sul circuito europeo: il primo risale al Joburg Open del 2022, il secondo al FedEx Open de France del 2024, e ora questo secondo successo a Johannesburg.

La rimonta di Du Plessis

Alla vigilia dell’ultimo giro, Hennie du Plessis era in testa grazie a un terzo giro da 62, che lo aveva portato a –14. Tuttavia, nel round finale ha chiuso in par, scivolando al quarto posto.

Il montepremi del torneo era di circa 1,27 milioni di dollari, con il vincitore che ha incassato circa 216.556 dollari, equivalenti a circa 3.485.000 rand.