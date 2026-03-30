La mezzofondista azzurra Laura Pellicoro, originaria di Vimercate, ha tracciato un bilancio del suo percorso sportivo e svelato i suoi obiettivi futuri, ponendo l'accento sull'importanza di un approccio equilibrato all'allenamento. L'atleta, che ha stabilito la sua base a Seattle, negli Stati Uniti, dove si allena con il suo team, ha evidenziato come la ricerca dell'equilibrio negli allenamenti sia fondamentale per il raggiungimento dei risultati. Il suo cammino la vede dividersi tra la residenza a Seattle, periodi di preparazione in altura nel New Mexico e ritorni in Italia, mantenendo un legame costante con le sue radici.

Un elemento chiave nella sua evoluzione atletica è stato il cambiamento nel metodo di preparazione. Pellicoro ha infatti ridotto l'intensità di alcune sessioni, privilegiando un maggiore focus sulla preparazione indoor e sullo sviluppo della potenza aerobica. Per la prima volta, ha inoltre integrato nel suo regime di allenamento specifiche sessioni di palestra, che le hanno garantito benefici fisici visibili e un miglioramento complessivo della sua condizione. "Bisogna trovare l’equilibrio negli allenamenti", ha ribadito l'atleta, sottolineando la validità di questa nuova strategia.

Le recenti prestazioni e la crescita in pista

Le performance recenti di Laura Pellicoro testimoniano la sua costante crescita.

A Philadelphia, la mezzofondista ha siglato il suo primato personale indoor sugli 800 metri con un eccellente 2:00.93, avvicinandosi a soli pochi centesimi dal suo miglior tempo outdoor di 2:00.84. Questo risultato le ha valso la convocazione per i Mondiali di Torun, sebbene abbia mancato il tempo limite per l'accesso alla competizione per soli tre centesimi. La sua forma è stata ulteriormente confermata in occasione del Bryan Clay Invitational ad Azusa, in California, dove ha concluso gli 800 metri in 2:01.19. Anche in questa circostanza, il tempo è risultato di poco superiore al suo primato personale ufficiale e a meno di tre decimi dal suo miglior crono indoor, dimostrando una notevole stabilità di rendimento.

La gara californiana l'ha vista classificarsi al quinto posto, confrontandosi con atlete di alto livello del circuito NCAA e consolidando la sua posizione nel panorama del mezzofondo.

Obiettivi futuri: focus sui 1500 metri per Los Angeles 2028

Sul fronte professionale, Laura Pellicoro ha intrapreso una svolta significativa, diventando atleta a tempo pieno. Questa scelta le garantisce una maggiore autonomia nella pianificazione della stagione, permettendole di selezionare con cura la partecipazione ai meeting e alle prestigiose tappe della Diamond League. Per la stagione outdoor 2026, pur continuando a competere sugli 800 metri, l'atleta e il suo allenatore hanno concordato di orientare progressivamente il focus sui 1500 metri.

Questa decisione strategica è dettata dalla sua maggiore predisposizione aerobica, che la rende particolarmente competitiva sulle distanze più lunghe, e mira in particolare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Pellicoro ha inoltre manifestato il desiderio di qualificarsi per la Diamond League di Roma e per gli Europei di Birmingham, mantenendo un approccio versatile che la vedrà comunque impegnata sia sugli 800 che sui 1500 metri.