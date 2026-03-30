Matteo Berrettini si prepara al suo esordio nell'ATP 250 di Marrakech, il primo vero appuntamento sulla terra rossa della stagione. Il romano, numero 85 del ranking ATP e campione a Marrakech nel 2024, affronterà il peruviano Ignacio Buse, settima testa di serie del torneo. L'incontro d'esordio è in programma per martedì 31 marzo sul campo centrale, come terzo match a partire dalle ore 12:00.
Berrettini cerca la risalita contro Buse
L'azzurro arriva in Marocco dopo la parentesi americana, culminata con l'eliminazione al terzo turno del Masters 1000 di Miami, battuto dal monegasco Valentin Vacherot.
La sua condizione fisica appare in progressivo miglioramento, con una lenta ma costante risalita nel circuito. Inserito nell'ultimo quarto di tabellone, quello di Tallon Griekspoor, Berrettini si troverà di fronte Buse, che lo ha già sconfitto quest'anno a Rio de Janeiro con il punteggio di 6-2, 6-3. In caso di vittoria, il romano potrebbe incrociare l'argentino Camilo Ugo Carabelli o un giocatore proveniente dalle qualificazioni.
Programma e copertura televisiva
Il programma sul campo centrale di martedì 31 marzo prenderà il via alle ore 12:00. Prima del match di Berrettini, scenderanno in campo Federico Cinà contro Alexandre Muller e Mattia Bellucci opposto al qualificato Reda Bennani. La diretta televisiva sarà disponibile per gli abbonati su Sky Sport Tennis (canale 203).
Lo streaming sarà fruibile tramite Sky Go, NOW Tv e Tennis Tv, mentre OA Sport offrirà una diretta live testuale.
L'ATP 250 di Marrakech: un evento storico in Africa
Il torneo ATP 250 di Marrakech, conosciuto anche come Grand Prix Hassan II, si svolge dal 30 marzo al 5 aprile 2026 sui campi in terra battuta del Royal Tennis Club. Questa edizione segna la quarantesima edizione del torneo, l'unico evento ATP organizzato in Africa, sottolineando la sua rilevanza nel calendario tennistico internazionale. Dal 2016, il Royal Tennis Club di Marrakech è la sede fissa di questa competizione, che inaugura la stagione europea sulla terra rossa, offrendo un'importante opportunità per i giocatori.