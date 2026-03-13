Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si profilano come un appuntamento di grande rilievo per lo sport italiano e internazionale. Tra le discipline che promettono maggiore spettacolo e competizione, spicca lo snowboard paralimpico. Gli atleti si sfideranno presso il Tofane Alpine Skiing Centre, suddivisi in diverse categorie che valorizzano le capacità di ciascuno.

Le gare di banked slalom

Il banked slalom rappresenta una delle specialità più avvincenti dello snowboard paralimpico. La competizione è articolata in diverse categorie, definite in base alla specifica disabilità degli atleti partecipanti (SB‑UL, SB‑LL1, SB‑LL2).

Il format della gara prevede un percorso strutturato che include qualificazioni, ottavi, quarti, semifinali e, infine, le attesissime finali per l’assegnazione delle medaglie. Le gare sono in programma tra il 7 e il 13 marzo, garantendo giorni di intensa competizione e performance di altissimo livello.

Gli atleti italiani nello snowboard paralimpico

L’Italia vanta una tradizione consolidata nello snowboard paralimpico, con atleti che hanno saputo distinguersi a livello internazionale. Tra questi emergono nomi come Jacopo Luchini ed Emanuel Perathoner, entrambi capaci di ottenere risultati di grande prestigio. Luchini ha collezionato successi significativi in Coppa del Mondo e ai Mondiali, aggiudicandosi tre Coppe del Mondo generali, quattro di snowboard cross e una di banked slalom, oltre a numerosi podi iridati.

Perathoner, atleta originario dell’Alto Adige, ha vissuto stagioni ricche di successi, culminate con la conquista di titoli mondiali e numerose vittorie in Coppa del Mondo, dimostrando una costante crescita e determinazione.

Il contesto delle Paralimpiadi 2026

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 rappresentano un’occasione unica per gli atleti italiani, che avranno la possibilità di gareggiare davanti al proprio pubblico. L’evento non solo offre una vetrina eccezionale per gli sport paralimpici, ma costituisce anche un’importante opportunità di crescita per l’intero movimento paralimpico nazionale. L’auspicio è quello di aggiungere nuovi e prestigiosi successi alla storia dello sport italiano.

Il calendario dettagliato delle gare e i risultati ufficiali saranno prontamente disponibili sui canali di comunicazione dedicati alle Paralimpiadi e attraverso le federazioni sportive competenti, offrendo un aggiornamento costante sull’andamento delle competizioni.