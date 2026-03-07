Oscar Piastri ha concluso le qualifiche del Gran Premio d’Australia con un quinto posto, analizzando con realismo il risultato ottenuto sul circuito di Albert Park a Melbourne. Il pilota della McLaren ha evidenziato la necessità di lavorare per recuperare prestazione, nonostante l’ottimismo iniziale emerso dalle prove libere.

Il commento di Piastri sulle qualifiche

“Credo che siamo più o meno dove ci aspettavamo di essere”, ha dichiarato Piastri. “Siamo piuttosto vicini alle due Mercedes, quindi non è una grande sorpresa la nostra posizione. Penso che oggi sia andato tutto abbastanza liscio e abbiamo lavorato bene, ma è evidente che dobbiamo trovare un po’ di tempo.

Aspettiamo e vediamo come possiamo provare a incrementare la prestazione. Possiamo comunque costruire una base solida su questo risultato”.

Il pilota ha aggiunto: “Dopo ieri eravamo ottimisti, sembrava che fossimo in lizza per la pole, ma poi nelle FP3 siamo stati superati. Abbiamo ancora alcuni aspetti da provare, ma sono sicuro che riusciremo a migliorare”.

Risultati delle prove libere e contesto

Il commento di Piastri segue una sessione di qualifiche in cui ha ottenuto il quinto tempo, a 0,809 secondi dal poleman George Russell. Nelle prove libere 2, il pilota McLaren aveva invece conquistato il miglior tempo, precedendo le Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e George Russell, confermando il potenziale della vettura sul giro secco.

Prudenza e confronto con i rivali

Già in conferenza stampa, Piastri aveva espresso cautela: “Sarebbe molto ottimistico dire che avremo la stessa forma di un anno fa. Dai test, sembra che Mercedes e Ferrari abbiano un passo migliore del nostro, e direi anche la Red Bull. Quest’anno penso che possiamo ancora ottenere un buon risultato, ma per eguagliare le prestazioni passate dovremo trovare qualcosa in più”.

Queste dichiarazioni sottolineano un approccio realistico e strategico, consapevole delle sfide poste dal nuovo regolamento tecnico e della forte competitività degli avversari.