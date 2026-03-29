Oscar Piastri ha conquistato un importante secondo posto nel Gran Premio del Giappone, la terza tappa del Mondiale di Formula 1, disputato sul celebre circuito di Suzuka. Il pilota australiano della McLaren, al suo rientro in gara dopo i ritiri preventivi in Australia e Cina, ha dimostrato una notevole solidità e determinazione, chiudendo la corsa alle spalle di Andrea Kimi Antonelli, che con questa vittoria si è portato in testa alla classifica piloti.

La gara ha visto Andrea Kimi Antonelli, partito dalla pole position, affrontare una partenza non ottimale, perdendo inizialmente la leadership.

Tuttavia, l'italiano è riuscito a recuperare la testa della corsa sfruttando l'ingresso della safety car, che ha rimescolato le strategie. Piastri, dal canto suo, aveva superato sia Antonelli che Charles Leclerc nelle fasi iniziali e ha mantenuto un ritmo competitivo per tutta la durata del Gran Premio, riuscendo a tenere a bada George Russell e a consolidare la sua posizione sul podio. A completare il terzetto di testa è stato Charles Leclerc, che ha tagliato il traguardo in terza posizione.

Le dichiarazioni di Oscar Piastri dopo il podio

Al termine di questa intensa corsa, Oscar Piastri ha espresso la sua piena soddisfazione per il risultato raggiunto. "Sarebbe stato interessante vedere cosa sarebbe successo senza safety car", ha commentato il pilota di Melbourne.

"Io riuscivo a tenere dietro George (Russell, ndr) ed anzi prima della sosta stavo anche guadagnando. Peccato non aver potuto capire cosa sarebbe successo. Per noi è impossibile essere delusi di questo secondo posto, è un risultato eccezionale. Grandissimo ringraziamento va al team, dobbiamo ritrovare un po’ di prestazione e di continuità".

Questo secondo posto rappresenta un segnale estremamente significativo per la McLaren, che torna così protagonista ai vertici della Formula 1 dopo un avvio di stagione che si era rivelato piuttosto complicato. Piastri, con la sua prestazione solida, ha dimostrato non solo il proprio potenziale ma anche quello della vettura e dell'intero team, confermando la capacità di lottare per le posizioni che contano.

Il Gran Premio di Suzuka e la classifica piloti

Il Gran Premio di Suzuka ha consacrato Andrea Kimi Antonelli con la sua seconda vittoria consecutiva, un back to back che segue il successo in Cina e lo proietta in testa alla classifica del Mondiale con un totale di 72 punti. La gara è stata influenzata dall'incidente di Ollie Bearman, avvenuto al ventiduesimo giro, che ha reso necessario l'intervento della safety car, modificando di fatto le strategie di molti team. George Russell, dopo una buona partenza, ha perso terreno nella seconda metà della gara, mentre Fernando Alonso ha completato la sua prima corsa stagionale, classificandosi in diciottesima posizione.

La classifica finale del Gran Premio ha visto, oltre ad Antonelli, Piastri e Leclerc sul podio, anche George Russell al quarto posto, Lando Norris in quinta posizione e Lewis Hamilton sesto.

Il risultato di Suzuka non solo rilancia le ambizioni della McLaren, ma soprattutto quelle di Oscar Piastri, che ora ha l'obiettivo di trovare la necessaria continuità per consolidarsi tra i principali protagonisti del campionato.