Andrea Kimi Antonelli ha trionfato nel Gran Premio del Giappone 2026, dominando sul leggendario circuito di Suzuka e balzando in testa alla classifica del Mondiale di Formula Uno dopo appena tre appuntamenti. Il giovane pilota italiano della Mercedes, pur affrontando una partenza complessa che lo ha visto scivolare fino alla sesta posizione, ha saputo orchestrare una rimonta magistrale, conquistando la vittoria con autorità e ribadendo l'eccellente stato di forma suo e della monoposto tedesca.

La corsa di Antonelli è stata segnata da un avvio problematico, che ha messo in luce le note difficoltà della Mercedes W17 in fase di scatto.

Nonostante ciò, il pilota bolognese ha dimostrato grande tenacia, recuperando diverse posizioni già nel primo stint. L'episodio decisivo si è verificato con l'ingresso della Safety Car, innescata dall'incidente di Oliver Bearman: questa circostanza ha permesso ad Antonelli di effettuare un pit-stop "gratuito", superando strategicamente sia Oscar Piastri della McLaren che il suo compagno di squadra, George Russell.

Il podio: talenti emergenti e duelli in pista

Nel secondo stint, con pneumatici hard, Antonelli ha consolidato in modo perentorio il proprio vantaggio, tagliando il traguardo in solitaria e siglando il suo secondo hat trick consecutivo della stagione (vittoria, pole position e giro veloce).

Il podio è stato completato da due figure di spicco: Oscar Piastri, protagonista nel suo primo Gran Premio dell'anno, e Charles Leclerc, capace di portare la Ferrari in terza posizione dopo un acceso duello con George Russell. Quest'ultimo ha concluso la gara al quarto posto, cedendo la leadership del campionato ad Antonelli, che ora lo precede di otto punti.

La top five è stata completata da Lando Norris su McLaren, che ha avuto la meglio su Lewis Hamilton nelle battute conclusive. Hanno conquistato punti anche Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) ed Esteban Ocon (Haas). Con questi risultati, la classifica del Mondiale vede Kimi Antonelli saldamente in testa, seguito da George Russell e Charles Leclerc.

Il contesto del Gran Premio e le classifiche

Il Gran Premio del Giappone 2026 ha rappresentato la quarantesima edizione dell'evento come tappa del Mondiale di Formula Uno, riaffermando Suzuka come uno dei tracciati più iconici e sfidanti del calendario. Questa terza prova stagionale ha visto la Mercedes consolidare la sua posizione di vertice anche nella classifica costruttori, mantenendosi davanti a Ferrari e McLaren. Le sessioni di qualifica avevano già preannunciato la forza di Antonelli, che aveva conquistato la pole position davanti a Russell e Piastri. Le prove libere, invece, avevano mostrato un'alternanza al comando tra Russell, Piastri e lo stesso Antonelli, evidenziando un notevole equilibrio tra i team di punta.

Il weekend giapponese ha inoltre messo in risalto l'emergere di nuovi talenti e ha confermato una griglia di partenza estremamente competitiva, con tutti i principali team capaci di piazzare i propri piloti nella zona punti.