La Wizz Air Milano Marathon si prepara a celebrare la sua ventiquattresima edizione, in programma domenica 12 aprile. L'evento sportivo, uno dei più longevi e internazionali della città, ha visto una crescita significativa degli iscritti: si è passati dagli oltre ottomila cinquecento del 2024 a circa dodicimila partecipanti previsti per il 2026.

La maratona nella storia di Milano

La presentazione ufficiale si è tenuta nella Sala Alessi di Palazzo Marino. L'assessore allo Sport ha evidenziato come la maratona rappresenti l'evento sportivo internazionale con la più lunga tradizione a Milano, capace di garantire una visibilità mediatica globale.

La data fissata è il 12 aprile, con un numero di iscritti in costante aumento rispetto alle edizioni precedenti.

Percorso rinnovato e ambizioni future

Per l'edizione 2026, il percorso della maratona è stato completamente rinnovato. La partenza è prevista da corso Sempione, con l'arrivo trionfale in piazza Duomo. Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport & Events, ha anticipato un numero totale di 33.000 partecipanti, considerando maratona, staffetta e Family Run. L'obiettivo dichiarato è quello di superare i ventimila maratoneti individuali iscritti nelle prossime edizioni.

Dati di crescita e attrattività internazionale

La tendenza positiva degli iscritti è confermata da dati precedenti: nel 2024, la maratona aveva registrato oltre ottomila cinquecento partecipanti.

Già nel 2025 si era assistito a un record, con più di diecimila iscritti, di cui il 55% provenienti dall'estero. Anche la staffetta UniCredit Relay Marathon aveva ottenuto risultati notevoli, con quattromila team e sedicimila runner. Questi numeri sottolineano la crescente attrattività internazionale della manifestazione milanese, che si conferma un appuntamento sportivo di primissimo piano.