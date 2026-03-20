L'esperto di Formula 1 Giorgio Piola ha offerto un'analisi approfondita delle difficoltà incontrate dalla McLaren in questo avvio di stagione, ponendo l'accento sulle significative modifiche regolamentari che hanno reso il lavoro dei progettisti notevolmente più complesso. Intervenuto sul canale YouTube di OA Sport, Piola ha illustrato le principali criticità tecniche che affliggono la MCL40.

Le Nuove Regolamentazioni: Passo Ridotto e Aumento del Peso

Piola ha evidenziato come la variabile più incisiva rispetto alla stagione 2025 sia stata la riduzione del passo di venti centimetri, affiancata da una parallela riduzione del peso complessivo.

Fino alla passata stagione, le monoposto sfruttavano al massimo un passo di trecentosessanta centimetri, beneficiando appieno dell'effetto suolo e dei canali Venturi che ottimizzavano l'aerodinamica inferiore della vettura. Con l'introduzione del nuovo limite a trecentoquaranta centimetri e una riduzione di trenta chilogrammi sul peso minimo, il quadro tecnico si è fatto decisamente più intricato.

A complicare ulteriormente la situazione, l'insieme della Power Unit è risultato più pesante rispetto alle vetture del 2025. Inoltre, le nuove e più stringenti norme di sicurezza imposte dalla federazione, in particolare i crash test più severi per il roll-bar principale, hanno comportato un aggravio di peso di oltre sessanta chilogrammi.

Questa combinazione di fattori ha generato, secondo Piola, veri e propri "incubi" negli uffici tecnici delle squadre di Formula 1, costrette a ripensare radicalmente l'architettura delle monoposto.

Compattamento dell'Asse Posteriore e Sfide nel Raffreddamento

Per conformarsi al nuovo passo ridotto, la McLaren ha adottato una soluzione specifica: l'avanzamento dell'asse posteriore di circa quindici centimetri. Questa stima, sebbene non confermata ufficialmente da Rob Marshall o Andrea Stella, è stata definita da Piola "verosimile". Il raccorciamento è stato ottenuto attraverso un'ingegnosa compattazione della scatola del cambio e del distanziale integrato, avvicinando così l'asse posteriore al corpo vettura.

Il risultato di questa modifica è una differenza "macroscopica": circa quindici centimetri di passo in meno rispetto a vetture come Ferrari, Mercedes, Aston Martin e Red Bull, e ben trentacinque centimetri in meno rispetto alla precedente MCL‑39. Questa drastica riduzione ha creato notevoli difficoltà nel mantenere un raffreddamento efficiente, un aspetto cruciale per le prestazioni. La MCL‑39, infatti, era riconosciuta come la vettura con il miglior smaltimento termico, grazie a radiatori molto stretti, lunghi e con una ridotta inclinazione, che garantivano una notevole massa radiante.

La MCL‑40, al contrario, presenta una massa radiante laterale più corta, più larga e con un'inclinazione maggiore, conseguenza diretta dell'accorciamento della vettura.

Mentre la MCL‑39 aveva piccoli sfoghi ai lati del motore e uno sfogo centrale posteriore stretto, la MCL‑40 mostra uno sfogo posteriore decisamente più ampio, con l'eliminazione dei due sfoghi laterali. Queste modifiche strutturali evidenziano la complessità di bilanciare aerodinamica e gestione termica sotto le nuove direttive.

Il Problema del Sovrappeso e le Priorità di Sviluppo

Le analisi tecniche indicano che la MCL40 è risultata in sovrappeso all'inizio della stagione, un problema che è stato immediatamente identificato come una priorità tecnica non rinviabile. Durante i test pre-stagionali, il team McLaren ha riconosciuto apertamente questa criticità. Andrea Stella, team principal, ha confermato che l'alleggerimento della monoposto rappresenta una direttrice di sviluppo strutturale fondamentale per il futuro della vettura.

Questa conferma da parte del team rafforza ulteriormente l'analisi di Giorgio Piola: le profonde modifiche regolamentari hanno imposto un progetto radicalmente diverso, con implicazioni significative su peso, aerodinamica e gestione del raffreddamento. Tali fattori hanno reso l'avvio di stagione particolarmente impegnativo per la McLaren, che ora deve affrontare un'intensa fase di ottimizzazione per superare gli ostacoli tecnici emersi.