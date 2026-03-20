Il giovane talento João Fonseca si prepara a una sfida di lusso al Miami Open 2026, affrontando il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz. L'incontro, in programma nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, è un momento cruciale per il tennista brasiliano, che vede in questa partita un'opportunità per valutare il proprio livello attuale nel circuito ATP.

Le motivazioni di Fonseca

Fonseca (classe 2006) ha definito l'incontro "una partita speciale". Al suo secondo anno nel circuito, confrontarsi con il numero due (Jannik) e il numero uno (Carlos) è un'esperienza unica.

Per lui, è un modo per capire la sua posizione e "quanto posso stare vicino" ai vertici. Il brasiliano ha sottolineato l'importanza di imparare dal gioco e dalla gestione della pressione dei migliori, vedendo l'incontro come un "momento speciale" e un'ottima opportunità per puntare alla vittoria.

Lavoro tecnico e costanza

Il giovane tennista sta lavorando per diventare più solido, esercitando maggiore pressione negli scambi di ritorno e cercando maggiore costanza, eliminando gli "alti e bassi". Fonseca ha sottolineato che la differenza attuale risiede in un servizio migliore e un gioco di ritorno migliore, aspetti su cui si sta concentrando. Il suo servizio sta evolvendo, pur con "molto margine di miglioramento".

Il contesto del Miami Open

Il match tra Fonseca e Alcaraz, primo confronto ufficiale ATP, aprirà la sessione serale sul campo centrale del Miami Open (Hard Rock Stadium di Miami Gardens). L'inizio è previsto alle 00:00 ora spagnola (19:00 ora locale). Fonseca ha raggiunto questo secondo turno dopo aver superato Fabian Marozsan.

Prospettive e banco di prova

Il sorteggio del Miami Open ha delineato un percorso impegnativo per Fonseca: dopo Marozsan, si trova di fronte al numero uno del mondo. Questo incontro è un significativo banco di prova per la sua crescita. Attualmente 39° nel ranking ATP, il giovane tennista è considerato una delle promesse più brillanti e un potenziale futuro sfidante del dominio di Alcaraz e Jannik Sinner.