In vista del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, Pirelli ha annunciato l'introduzione della mescola C1 (Hard), al suo debutto stagionale. Questa scelta, affiancata da C2 (Media) e C3 (Soft) – le tre più dure della gamma – è dettata dalle sollecitazioni estreme del circuito di Suzuka. L'attenzione si concentra sul rischio di graining e sull'elevato degrado degli pneumatici, fenomeni che potrebbero influenzare le strategie di gara.

Suzuka: sfide tecniche e scelta mescole

La decisione di Pirelli di schierare le mescole più resistenti è legata alla natura impegnativa del tracciato nipponico.

Suzuka è nota per le sue curve ad alto carico e l'asfalto abrasivo, elementi che sottopongono gli pneumatici a stress considerevole. L'esordio della C1 (Hard) è una risposta diretta alle esigenze di durabilità. Il grip limitato e le temperature elevate previste sono fattori critici che potrebbero favorire il graining, un'usura superficiale che compromette l'aderenza, specialmente sulle mescole più morbide.

Temperature e impatto sulle strategie

Le previsioni per il fine settimana del Gran Premio del Giappone indicano temperature superiori ai 20°C in tutte le giornate di attività. Questa condizione climatica, elevata per il periodo, è un elemento cruciale che potrebbe accentuare il degrado degli pneumatici.

Un degrado marcato, unito alla potenziale incidenza del graining, renderà la gestione degli pneumatici determinante. La possibilità di completare la gara con una sola sosta dipenderà strettamente dall’effettiva entità del graining e dalla sua influenza sulle prestazioni.

Precedenti e gestione gomme cruciale

La scelta di Pirelli di confermare le mescole C1, C2 e C3 è coerente con le elevate sollecitazioni laterali e longitudinali di Suzuka. Analizzando le edizioni passate del Gran Premio del Giappone, si osservano dinamiche strategiche variabili. Con un degrado termico meno pronunciato, le squadre hanno implementato strategie a una sola sosta. Tuttavia, in contesti più recenti, come nel 2024, dove il degrado termico si era rivelato più significativo, la maggior parte dei team ha optato per due soste. Questa variabilità sottolinea l'importanza cruciale della gestione degli pneumatici per le strategie di gara a Suzuka, dove un'attenta valutazione dell'usura sarà essenziale per il successo.