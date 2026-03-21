La sciatrice azzurra Laura Pirovano si appresta a scendere in pista nella decisiva discesa libera femminile di Lillehammer, con un obiettivo ben definito: consolidare la sua posizione di vertice e puntare alla conquista della Coppa del Mondo di specialità. L'atleta italiana arriva a questo importante appuntamento forte di un doppio successo ottenuto in Val di Fassa, risultati che le hanno permesso di svettare in testa alla classifica generale del massimo circuito internazionale. A Lillehammer, Pirovano sarà attesa da un confronto diretto e avvincente, in particolare con la temibile sciatrice tedesca Emma Aicher, in una sfida che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Orario di partenza di Laura Pirovano e dettagli del pettorale

L'evento clou di questa giornata sportiva è fissato per sabato 21 marzo, con l'inizio della gara di discesa libera previsto per le ore 12.30. Gli occhi saranno puntati su Laura Pirovano, alla quale è stato assegnato il pettorale numero 14. La sua partenza dalla postazione di avvio è programmata con precisione per le ore 12.58 e 10 secondi. È importante notare che, come spesso accade nelle competizioni sciistiche, l'orario di partenza effettivo potrebbe subire lievi modifiche o ritardi. Tali eventuali slittamenti potrebbero essere causati da diverse ragioni, come condizioni meteorologiche avverse, problemi tecnici lungo il percorso o altre circostanze impreviste.

Copertura televisiva, streaming e dettagli tecnici della gara

Il programma della competizione prevede la partecipazione complessiva di ventiquattro atlete, che si lanceranno lungo il tracciato di Lillehammer a intervalli regolari. Ogni sciatrice partirà con un distacco di 2 minuti e 10 secondi dalla precedente, garantendo così un ritmo costante alla gara. Un momento di pausa sarà introdotto nel corso della trasmissione: è infatti previsto un tv break della durata di 2 minuti e 15 secondi, che avverrà subito dopo la discesa dell'atleta con il pettorale numero 15. Per tutti gli appassionati che desiderano seguire l'evento, la diretta televisiva sarà assicurata su Rai 2. Per quanto riguarda le opzioni di streaming, la gara sarà fruibile su diverse piattaforme: Rai Play, Eurosport 1, Discovery+ e DAZN.

Inoltre, per un aggiornamento minuto per minuto, sarà disponibile una diretta live testuale curata da OA Sport, che fornirà tutti i dettagli e gli sviluppi in tempo reale.

La posta in gioco: la Coppa del Mondo di specialità

La discesa libera di Lillehammer non è una tappa qualsiasi nel calendario della Coppa del Mondo; essa riveste un'importanza capitale, poiché rappresenta l'ultima occasione per definire le gerarchie e assegnare la Coppa del Mondo di specialità prima delle attesissime Finali. Laura Pirovano, che ha dimostrato un eccellente stato di forma e una grande determinazione con i recenti successi in Val di Fassa, è chiamata a una prova di forza. Dovrà non solo confermare le sue capacità tecniche e la sua velocità, ma anche difendere con tenacia la sua leadership in classifica contro le agguerrite avversarie.

La sfida contro atlete del calibro di Emma Aicher si preannuncia quindi non solo un test per le sue abilità, ma un vero e proprio crocevia per la stagione, con la possibilità di conquistare un prestigioso trofeo.