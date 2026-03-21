La campionessa azzurra Sofia Goggia si prepara a scendere in pista per la discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Lillehammer. L'attesissimo appuntamento è fissato per sabato 21 marzo 2026, una data cruciale nel calendario dello sci alpino. Goggia, con il pettorale numero 9, è pronta a sfidare le avversarie su una delle piste più impegnative del circuito, portando con sé le sue grandi ambizioni.

La gara prenderà il via ufficialmente alle ore 12.30. Per Sofia Goggia, l'ingresso al cancelletto di partenza è previsto alle ore 12.47 e 20 secondi, un momento che gli appassionati attendono con grande trepidazione.

È importante sottolineare che questo orario potrebbe subire lievi variazioni in caso di ritardi dovuti a condizioni meteo o altri fattori imprevisti, come consuetudine nelle competizioni di sci alpino.

Orari e dettagli della gara di Lillehammer

Il programma della giornata prevede la partecipazione di ventiquattro atlete, che si susseguiranno sulla pista a intervalli regolari di 2 minuti e 10 secondi. Questa cadenza è studiata per garantire la massima sicurezza e spettacolarità della competizione. Inoltre, la regia televisiva ha previsto un breve tv-break di 2 minuti e 15 secondi, che verrà inserito dopo la conclusione della quindicesima discesa, offrendo una pausa strategica prima della fase finale della competizione e permettendo agli spettatori di non perdere i momenti salienti.

Dove seguire la discesa: TV e streaming

Per tutti gli appassionati che desiderano seguire in diretta le performance di Sofia Goggia e delle altre atlete, la copertura sarà ampia e capillare. La diretta televisiva sarà garantita su Rai 2, permettendo a un vasto pubblico di non perdere nemmeno un istante della gara. Per chi preferisce lo streaming, le opzioni sono molteplici e di alta qualità: l'evento sarà disponibile su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus e DAZN. Inoltre, per un aggiornamento costante e in tempo reale, OA Sport offrirà una dettagliata diretta testuale dell'intera competizione, fornendo cronaca e commenti minuto per minuto per un'esperienza completa.

Il contesto della Coppa del Mondo e la posizione di Goggia

La tappa di Lillehammer riveste un'importanza significativa, in quanto rappresenta una delle ultime prove della Coppa del Mondo femminile 2025-2026. Il circuito si avvia alla sua conclusione proprio in Norvegia, con un calendario fitto di appuntamenti. Dopo la discesa libera di sabato 21 marzo, gli occhi saranno puntati sul Super-G in programma il giorno successivo, seguito da ulteriori gare tecniche nei giorni a venire, che definiranno le classifiche finali della stagione e assegneranno i trofei di specialità.

In questo scenario competitivo, Sofia Goggia si posiziona attualmente al settimo posto nella classifica generale provvisoria, con un totale di 586 punti accumulati.

Per quanto riguarda la sua specialità, la discesa libera, l'azzurra occupa la sesta posizione con 180 punti. Questi risultati evidenziano la sua costante presenza ai vertici e la sua determinazione a lottare per le posizioni di prestigio fino all'ultima gara della stagione, puntando a migliorare ulteriormente la sua classifica.