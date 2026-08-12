Il futuro di Douglas Luiz potrebbe prendere una piega inattesa rispetto alle previsioni delle scorse settimane, mentre a Formello, dopo aver praticamente chiuso per Frattesi, la Lazio guarderebbe a Musah del Milan oltre che allo svincolato Mauro Icardi. Alla Roma infine, sarebbe stato proposto Mahrez, svincolato e desideroso di provare una nuova esperienza professionale in Italia.

Juventus, Douglas Luiz dice no a due offerte: Spalletti lo vuole nel progetto

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Nicolò Schira, Douglas Luiz avrebbe rifiutato due offerte, una proveniente dalla Ligue 1 e l'altra dalla Premier League.

Il centrocampista avrebbe infatti una priorità molto precisa: restare alla Juventus e convincere Spalletti a puntare su di lui nella stagione 2026/27.

Le possibilità di permanenza del brasiliano sembrerebbero effettivamente aumentate nelle ultime settimane. Il tecnico toscano lo avrebbe utilizzato con continuità durante le amichevoli della pre-season, dimostrando di volerlo coinvolgere il più possibile e provare a reintegrarlo completamente nel progetto bianconero. Dopo un anno trascorso in prestito in Premier League e lontano da Torino, Douglas Luiz potrebbe dunque avere una seconda occasione alla Juventus. Una prospettiva che il giocatore sembrerebbe voler perseguire respingendo le offerte ricevute.

Lazio, dopo Frattesi si pensa a Musah e Icardi. Roma, spunta Mahrez

La Lazio, intanto, starebbe progressivamente entrando nel vivo del proprio mercato. Dopo aver praticamente definito l'operazione Frattesi con l'Inter, i biancocelesti potrebbero guardare nuovamente a Milano, questa volta verso la sponda rossonera. Nel mirino sarebbe finito Yunus Musah, centrocampista statunitense considerato in uscita dal Milan. Un profilo che potrebbe aggiungere dinamismo alla mediana laziale. A Formello, inoltre, starebbe prendendo forma una suggestione decisamente più complessa ma affascinante: Mauro Icardi. L'argentino è recentemente diventato svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Galatasaray e rappresenterebbe quindi un'opportunità a parametro zero.

A Roma, invece, D'Amico e Gasperini continuerebbero a lavorare per individuare il tanto cercato esterno offensivo, senza aver ancora trovato la soluzione definitiva. In questo scenario sarebbe stato proposto ai giallorossi Riyad Mahrez. L'algerino, anch'egli svincolato, potrebbe valutare con interesse l'idea di trasferirsi in Italia. A 35 anni, infatti, l'ex Manchester City avrebbe l'opportunità di vivere per la prima volta un'esperienza in Serie A, mettendo la propria esperienza al servizio del nuovo progetto romanista.