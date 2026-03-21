La discesa libera femminile delle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer si preannuncia come l'atto conclusivo di una stagione incandescente. L'italiana Laura Pirovano, in testa alla classifica di specialità, è pronta a difendere il suo vantaggio decisivo contro la rivale Emma Aicher. La trentina, infatti, guida la graduatoria con un margine di 28 punti sulla tedesca, rendendo questa finale un vero e proprio duello per la conquista della Coppa di specialità e della prestigiosa Sfera di Cristallo.

La posta in palio è altissima sulla storica pista norvegese, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Laura Pirovano deve difendere questi 28 preziosissimi punti per portare a casa il trofeo di specialità, un obiettivo che la vede determinata a coronare una stagione eccezionale. La sua leadership è stata consolidata dalle due vittorie consecutive ottenute in Val di Fassa, il 6 e il 7 marzo, che le hanno permesso di balzare al comando della classifica generale di discesa libera. La finale di Lillehammer si configura, quindi, come uno scontro diretto tra le due atlete, con la trentina in vantaggio ma consapevole che ogni discesa sarà cruciale.

L'avvio della competizione a Lillehammer

L'attesa per l'inizio della competizione era palpabile, con le atlete pronte a darsi battaglia sulla pista norvegese.

La gara ha preso il via alle 12.31 con la discesa della svizzera Malorie Blanc, che ha aperto le ostilità. Successivamente, alle 12.33, Elena Curtoni ha fissato il primo riferimento cronometrico significativo, registrando un tempo di 1’33"21. Subito dopo, Marte Monsen è stata protagonista di un erroraccio alla prima curva che ha compromesso la sua prova. Nonostante l'errore, la norvegese è riuscita a chiudere con un distacco di soli 35 centesimi dal tempo della Blanc. Le prime fasi hanno subito evidenziato il clima di massima tensione, con ogni discesa che ha contribuito a delineare i primi contorni di questa emozionante finale di Coppa del Mondo.