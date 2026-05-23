Emma Raducanu ha annunciato una decisione significativa per la sua carriera, confermando che lavorerà con Andrew Richardson fino al termine della stagione. Questa scelta segna un punto di svolta nella sua gestione tecnica, in quanto la tennista britannica si riunisce con il coach che la guidò alla storica vittoria dello US Open nel 2021. Raducanu ha motivato la sua decisione con il desiderio di ritrovare un percorso più autentico e una maggiore stabilità nel suo cammino sportivo, dopo un periodo caratterizzato da frequenti cambi di allenatore.

Durante un incontro con i media a Roland Garros, Raducanu ha espresso la sua fiducia nel rapporto con Richardson.

“È qualcuno che conosco da molto tempo, oltre dieci anni”, ha dichiarato. “Abbiamo una grande chimica, credo, nel rapporto allenatore/giocatrice. Questo era evidente ogni volta che abbiamo lavorato insieme”. La campionessa ha rivelato di aver contattato Richardson dopo un periodo di pausa forzata, dovuto a problemi di salute, evidenziando come il loro ricongiungimento sia avvenuto in maniera rapida e naturale, anche grazie alla disponibilità dell'accademia dove Richardson era impegnato.

La ricerca di stabilità e continuità

Raducanu ha sottolineato con fermezza che la collaborazione con Richardson si estenderà fino alla fine dell'anno, indipendentemente dai risultati che verranno conseguiti. “Lavoreremo insieme per il resto dell'anno, il che è una cosa positiva.

Credo che la costanza sia necessaria”, ha affermato la tennista. Questa dichiarazione evidenzia un netto cambiamento di rotta rispetto agli ultimi anni, che l'hanno vista alternare diversi membri nel suo staff tecnico, alla ricerca di una formula vincente.

La giovane atleta ha ribadito il suo impegno: “Penso che, a prescindere dai risultati, voglio sicuramente impegnarmi e dare tutto quello che posso. Finora sta funzionando molto bene, da quando ho ripreso ad allenarmi”. Raducanu, che ha recentemente superato una sindrome post-virale che l'ha tenuta lontana dai campi da gioco per circa tre mesi, si appresta ora ad affrontare la sua prima sfida contro Solana Sierra nel turno inaugurale del torneo.

Il percorso di Emma Raducanu

Negli anni successivi al suo trionfo a New York, Emma Raducanu ha attraversato una fase di profonda transizione, impegnata nella ricerca della guida tecnica più adatta per consolidare e sviluppare ulteriormente il suo gioco. I numerosi avvicendamenti di allenatori hanno segnato un periodo di incertezza, ma il ritorno a una figura di riferimento già familiare e con cui ha condiviso un successo così significativo, come Andrew Richardson, potrebbe rappresentare l'elemento chiave per una stagione all'insegna di maggiore solidità e serenità. Questa ritrovata stabilità è cruciale in un circuito WTA sempre più esigente e competitivo.