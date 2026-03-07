Laura Pirovano ha vissuto un fine settimana da protagonista in Val di Fassa, conquistando due vittorie consecutive nelle gare di discesa libera della Coppa del Mondo. Questi risultati le hanno permesso di rafforzare la sua posizione nella classifica di specialità, dove ora occupa il terzo posto.

La sciatrice trentina ha mostrato grande continuità di rendimento durante la stagione: ottava e sesta a St. Moritz, quinta a Val d’Isère, quarta a Zauchensee, sesta a Tarvisio e nona a Soldeu, oltre ai recenti successi in Italia. Grazie a questi piazzamenti, Pirovano ha raggiunto quota 336 punti nella classifica di discesa libera.

La situazione nella classifica di discesa

Dopo le gare di Val di Fassa, la classifica di Coppa del Mondo di discesa vede Lindsey Vonn al comando con 400 punti, seguita da Emma Aicher con 386 punti e Laura Pirovano con 336 punti. L’ultima gara della stagione, in programma a Lillehammer, sarà decisiva per l’assegnazione del titolo di specialità.

La lotta per la Coppa di discesa resta aperta, con diverse atlete ancora matematicamente in corsa. Pirovano, grazie ai risultati ottenuti, può ancora ambire al successo finale, anche se dovrà ottenere un ottimo piazzamento nell’ultima gara e sperare in risultati favorevoli da parte delle sue avversarie.

Prospettive per l’ultima gara

L’ultima tappa della stagione rappresenta un’occasione importante per l’azzurra, che ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli.

Il risultato finale dipenderà dall’esito della gara di Lillehammer e dalle prestazioni delle principali rivali. Pirovano si presenta all’appuntamento con la consapevolezza di aver disputato una stagione di alto livello e con la possibilità di scrivere una pagina significativa per lo sci alpino italiano.