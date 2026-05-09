Sorana Cirstea ha firmato una delle imprese più significative della sua carriera, battendo la numero uno del mondo Aryna Sabalenka (2-6, 6-3, 7-5) nel terzo turno del WTA di Roma. La trentaseienne rumena, alla sua ventesima e ultima stagione da professionista, ha raggiunto per la ventesima volta gli ottavi di finale di un WTA 1000, conquistando la sua prima vittoria contro una numero uno mondiale dopo sei tentativi falliti.

Il match (2h13) ha visto Cirstea imporsi con solidità al servizio e gestione dei momenti chiave. Sabalenka, curata per un problema alla schiena (sotto 3-4 nel set decisivo), ha riconosciuto la prestazione della rivale, ammettendo limiti fisici e un gioco non ottimale.

La vittoria pareggia gli scontri diretti (2-2) e segna la ventiquattresima affermazione di Cirstea contro una Top 10. Il suo rendimento stagionale è di 23 vittorie e 7 sconfitte; Sabalenka incassa la terza sconfitta del 2026 (27 successi, 3 battute d’arresto).

La rimonta storica della veterana rumena

Cirstea ha reagito dopo il primo set, sfruttando le difficoltà fisiche della rivale e mostrando lucidità tattica. L'incontro ha registrato cinque break. Sabalenka ha faticato a trovare continuità, anche per il problema alla schiena. Con 36 anni e 28 giorni, Sorana Cirstea è diventata la giocatrice più anziana a battere la numero uno del mondo su terra battuta e la più esperta a completare una rimonta contro la leader del ranking.

Il contesto di Sabalenka e le altre eliminazioni

Aryna Sabalenka, reduce da una stagione regolare (tre titoli, una finale agli Australian Open), aveva già mostrato difficoltà sulla terra battuta, uscendo nei quarti a Madrid contro Hailey Baptiste. A Roma, la sconfitta contro Cirstea è la sua seconda eliminazione consecutiva contro una giocatrice fuori dalla Top 20, sempre dopo aver vinto il primo set. Il bilancio stagionale sulla terra è di 4 vittorie e 2 sconfitte. Nella stessa giornata, anche la campionessa in carica Jasmine Paolini è stata eliminata da Elise Mertens, perdendo punti preziosi e uscendo dalla Top 10 mondiale.