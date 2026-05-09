Nonostante una giornata segnata da difficoltà personali, Coco Gauff ha dimostrato tenacia al Foro Italico, superando la giovane argentina Solana Sierra con il punteggio di 5‑7 6‑0 6‑4. La numero tre del seeding ha conquistato gli ottavi di finale.

Durante l'incontro, Gauff è apparsa insoddisfatta e ha faticato a concentrarsi, reagendo però con determinazione dopo aver perso il primo set. A fine match, ha spiegato il suo stato d'animo: “È stata una giornata difficile per me. Non avevo motivazione per scendere in campo, poi in campo la motivazione arriva, ma ti innervosisci troppo”.

Le ragioni delle difficoltà e la trasparenza

Sulle sue fatiche, Gauff ha chiarito fossero mentali e personali, non fisiche. “Solo cose personali fuori dal campo che sto cercando di superare, ma poi ti ricordi anche quanto ti diverti. Il mio rimpianto è stato non aver apprezzato la battaglia”, ha dichiarato, aggiungendo che la situazione si protrae “da mesi”, con un'alternanza di “giorni buoni e giorni difficili”.

Ha ribadito l'impegno per la trasparenza in conferenza stampa, pur mantenendo la privacy. “Mi piace essere trasparente in conferenza stampa. Penso sia importante, perché poi ti verrà chiesto e magari non vuoi parlarne in quel momento. È una questione di equilibrio. Delle cose in campo mi piace parlare ed essere vulnerabile.

Fuori dal campo, dipende dall’argomento”, ha spiegato, evidenziando che gli atleti non sono al 100%.

Il percorso nel torneo di Roma

Con questo successo, Coco Gauff porta il suo bilancio al Foro Italico a 19-6. Negli ottavi di finale, affronterà la vincente tra Iva Jovic e Taylor Townsend. Il torneo ha visto il ritiro di Emma Raducanu per problemi fisici, modificando il quadro delle possibili sfide.

Nonostante le avversità, Gauff ha dimostrato resilienza, confermandosi atleta solida e protagonista del torneo romano.