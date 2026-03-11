Il giornalista Dario Puppo, intervenuto nell’ultima puntata di Tennismania sul canale YouTube di OA Sport, ha analizzato l’avvio di stagione di Carlos Alcaraz, confrontandolo con il record di vittorie consecutive all’inizio dell’anno stabilito da Novak Djokovic. Puppo ha definito l’obiettivo “decisamente complicato”, sottolineando come ad Alcaraz manchino ancora molte partite da vincere per eguagliare il primato. “Dovrebbe fare percorso netto tra Indian Wells, Miami, Madrid e Roma. Penso sia difficile compiere un’impresa simile”, ha dichiarato Puppo.

L’analisi di Indian Wells

Il commento di Puppo si inserisce nel contesto dell’analisi dei match del Masters 1000 di Indian Wells. Il giornalista ha riconosciuto ad Alcaraz una buona prestazione, pur non dominante, e ha evidenziato le qualità mostrate dall’avversario Rinderknech, specialmente nel tie-break del primo set. È stato proprio in questa sede che Puppo ha sollevato il confronto statistico con Djokovic, rimarcando la difficoltà intrinseca nel replicare un simile inizio di stagione.

Il record di Djokovic

Il riferimento è al primato di 41 vittorie consecutive dall’inizio della stagione, realizzato da Novak Djokovic nel 2011. Puppo ha spiegato che, nonostante l’ottimo avvio di Alcaraz, raggiungere questo traguardo richiederebbe una serie ininterrotta di successi in tornei di altissimo livello, un’impresa che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Il confronto tra le stagioni

Nel 2011, Novak Djokovic stabilì il record di 41 vittorie consecutive dall’inizio dell’anno, un primato che resta tra i più difficili da eguagliare nel tennis moderno. Alcaraz, dal canto suo, ha iniziato la stagione con una notevole striscia vincente: ha conquistato i titoli agli Australian Open e a Doha, arrivando a Indian Wells con dodici successi consecutivi. Come ha commentato lo stesso Alcaraz, “Non ci si rende conto di quanto sia difficile batterlo finché non ci si prova: 41 non sembra un numero enorme, ma quando sei a 12 ti dici: accidenti, devo ancora vincere quattro o cinque tornei, e tra i più importanti del mondo. È allora che capisci quanto sia impressionante”.