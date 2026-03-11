Lewis Hamilton si conferma il pilota più vincente nella storia del Gran Premio di Cina, con sei successi e sei pole position conquistate sul circuito di Shanghai. Il britannico è l’unico ad aver ottenuto due vittorie consecutive sul tracciato cinese. Domenica 15 marzo 2026 si disputerà la diciannovesima edizione del Gran Premio di Cina.

Il dominio di Hamilton a Shanghai

Il Gran Premio di Cina, giunto alla diciannovesima edizione, si disputa sul celebre autodromo di Jiading, a nord‑ovest di Shanghai. Il tracciato, lungo circa 5,5 chilometri, presenta un layout ispirato al carattere cinese “Shang”, in omaggio alla città.

Hamilton ha trionfato nel 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 e 2019, risultando l’unico pilota ad aver vinto due edizioni consecutive (2014‑2015). Nelle qualifiche, ha ottenuto la pole position nel 2007, 2008, 2013, 2014, 2015 e 2017. Tra i piloti attivi, è quello con il maggior numero di podi a Shanghai: sei vittorie, un secondo posto e due terzi posti.

Primati per Mercedes e statistiche del GP

Mercedes è la scuderia con più vittorie (sei) e più pole position (sette) a Shanghai. I successi sono stati ottenuti da Hamilton e Nico Rosberg (2012, 2016), mentre le pole sono state siglate da Rosberg, Hamilton e Valtteri Bottas (2019).

In diciotto edizioni del GP, in undici casi (61,1%) il vincitore è partito dalla pole position.

In quindici occasioni (83,3%) il vincitore ha iniziato la gara tra i primi tre.

Solo tre volte un pilota partito oltre la terza posizione ha vinto: Michael Schumacher nel 2006 (sesto), Daniel Ricciardo nel 2018 (sesto) e Jenson Button nel 2010 (quinto).

Contesto storico e confronto con altri piloti

Le statistiche confermano il ruolo centrale di Hamilton nella storia del GP di Cina. Il suo dominio è evidente non solo nei numeri, ma anche nel contesto tecnico e sportivo: Mercedes ha saputo sfruttare al meglio il potenziale del circuito, mentre Hamilton ha dimostrato costanza e adattabilità in condizioni diverse.

Altri piloti attivi con vittorie a Shanghai includono Fernando Alonso (due successi: 2005 e 2013), Daniel Ricciardo (uno, nel 2018), Max Verstappen (uno, nel 2024) e Oscar Piastri (uno, nel 2025). In termini di pole position, oltre a Hamilton, hanno brillato Alonso (due), Bottas (una), Verstappen (una) e Piastri (una).