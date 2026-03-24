Nel consueto appuntamento con TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport, il giornalista di Eurosport Dario Puppo ha offerto un’analisi approfondita sul percorso di Jannik Sinner a Miami e sulla sua futura programmazione per la stagione sulla terra rossa europea. Le sue osservazioni hanno toccato sia le prestazioni attuali dell’azzurro sia le strategie a lungo termine, ponendo l’accento su aspetti cruciali della sua carriera.

Pronostico per Miami e la gestione delle dichiarazioni

Dario Puppo ha espresso un pronostico chiaro e deciso in vista del prossimo impegno di Sinner agli ottavi di finale del torneo di Miami.

“Sinner sa fare tutto meglio rispetto a Michelsen”, ha affermato, prevedendo una vittoria in due set con un punteggio di 6-4 6-3. Il giornalista non intravede particolari difficoltà per l’italiano in questo confronto, nonostante la sua precedente partita contro Moutet sia stata definita “strana”. In quell’occasione, Sinner avrebbe giocato “al livello di Moutet”, dimostrando grande adattabilità. L’analisi ha evidenziato come l’azzurro si sia spinto a rete per ben 25 volte, vincendo il 65% dei punti e regalando anche “punti divertenti”, quasi “facendo un po’ lui il Moutet”. Questo aspetto è stato sottolineato come uno degli elementi più “piacevoli della partita”.

Un altro punto focale dell’analisi di Puppo riguarda la cautela di Sinner nelle dichiarazioni pubbliche.

Il giornalista ha ricordato che, “dopo la positività al Clostebol”, l’atleta è diventato estremamente attento alle parole che utilizza. Sinner è consapevole che ogni sua affermazione deve essere “sempre un po’ pensata”, con l’obiettivo primario di “evitare polemiche” e di non ritrovarsi in situazioni che possano “tirare fuori questioni” passate. Questa prudenza è un tratto distintivo della sua comunicazione.

La programmazione sulla terra rossa e la questione Madrid

Passando alla programmazione sulla terra rossa, Puppo ha delineato una possibile strategia per Sinner. Ha suggerito che per l’azzurro “abbia senso giocare Montecarlo”, considerandolo un appuntamento importante. Tuttavia, se dovesse rendersi necessaria una rinuncia in calendario, questa potrebbe riguardare il torneo di Madrid.

L’obiettivo di tale scelta sarebbe quello di “preparare bene Roma e Parigi”, due eventi di grande prestigio e importanza nella stagione su terra battuta.

La ragione principale della possibile assenza o della scarsa propensione di Sinner a partecipare al torneo di Madrid è legata a una specifica problematica: “A Madrid Jannik non va tanto volentieri per la questione dell’allergia”. Questa condizione rende la tappa spagnola meno gradita e potenzialmente più complessa da affrontare per l’atleta. Puppo ha anche aggiunto che, se Sinner fosse in perfette condizioni fisiche, tra gli avversari rimasti in tabellone, “Cerundolo è quello che può dare più fastidio” all’italiano.

Un’analisi più approfondita conferma che la città di Madrid presenta spesso delle sfide per Sinner, in particolare a causa dell’altitudine e delle specifiche condizioni ambientali.

Questi fattori possono accentuare reazioni allergiche, soprattutto quelle legate al polline, rendendo il torneo spagnolo una tappa meno congeniale nella sua pianificazione agonistica sulla terra rossa.