È un confronto cruciale quello che vedrà opposte Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio martedì 3 marzo al Taliercio, con palla a due alle ore 19.30. La serie è in perfetta parità (1‑1) e la vincente conquisterà il pass per le Final 6 dell’Eurolega femminile. La prima gara, giocata in trasferta, è stata vinta da Schio, mentre la Reyer ha risposto con una vittoria esterna nel secondo confronto, dimostrando che il fattore campo non ha inciso. Ora Venezia punta a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per centrare la qualificazione per la prima volta nella sua storia.

Equilibrio e tensione in campo

La serie è caratterizzata da un equilibrio evidente: entrambe le squadre hanno vinto in trasferta, segno della competitività e della conoscenza reciproca. La Reyer, forte del ritorno di Joyner Holmes, protagonista con 19 punti nella vittoria in gara‑2, cercherà di sfruttare la spinta del Taliercio. Schio, dal canto suo, arriva con la determinazione di chi non è riuscito a chiudere la serie in casa e vuole riscattarsi con una prestazione solida e concreta.

Protagoniste e contesto

Occhi puntati su Joyner Holmes, grande protagonista della vittoria veneziana, e su Jessica Shepard, miglior realizzatrice tra le fila di Schio. La posta in palio è altissima: si tratta di decidere quale delle due squadre italiane proseguirà il proprio cammino nella competizione europea.

Percorso verso le Final 6

La qualificazione alle Final 6 si è decisa attraverso i play‑in: Venezia ha ottenuto il diritto di affrontare Schio grazie alla vittoria contro Valencia (69‑55), mentre Schio si è guadagnata il posto battendo Bourges (77‑69). Le due squadre si sono così ritrovate a sfidarsi in una serie al meglio delle tre partite, con il vantaggio del fattore campo a favore della Reyer, che ha chiuso la seconda fase con lo stesso record di Schio (7‑5), ma con una posizione migliore in classifica.