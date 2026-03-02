Il Trofeo Luxardo di Padova, una delle tappe più prestigiose della Coppa del Mondo di sciabola maschile, è stato cancellato. La competizione, originariamente prevista nelle date stabilite dal calendario internazionale, non avrà quindi luogo.

Modifiche al calendario della Coppa del Mondo

L’evento, giunto alla sua 67ª edizione, era in programma dal 6 all’8 marzo 2026. La sua cancellazione rappresenta una modifica significativa nel calendario della stagione schermistica, privando atleti e appassionati di uno degli appuntamenti più attesi. La stagione di Coppa del Mondo Assoluti 2025-2026 prevedeva diverse tappe, tra cui quella di Torino a febbraio e quella di Padova a marzo.

L’annullamento del Trofeo Luxardo impone una riorganizzazione della programmazione per atleti e delegazioni, che dovranno adeguare la propria preparazione in vista dei prossimi impegni internazionali.

Il valore storico del Trofeo Luxardo

Il Trofeo Luxardo ha sempre rappresentato un appuntamento storico per la scherma, attirando a Padova i migliori sciabolatori del mondo. L’annullamento della manifestazione costituisce una perdita per il panorama schermistico, sia dal punto di vista sportivo che organizzativo. Si interrompe così una tradizione che da decenni valorizza la città veneta e la scherma italiana, un evento che univa agonismo di alto livello e un forte richiamo culturale.