Le semifinali dei playoff di Serie A1 femminile prendono forma con le vittorie di Roseto e Venezia in gara-2. Entrambe le formazioni hanno replicato il successo ottenuto nel primo match, chiudendo le rispettive serie dei quarti di finale con un netto 2-0 e garantendosi l'accesso al turno successivo. A Roseto degli Abruzzi, le padrone di casa hanno superato Campobasso, mentre l'Umana Reyer Venezia ha avuto la meglio su San Martino di Lupari, confermando il proprio percorso *dominante*.

Venezia ribalta San Martino e vola in semifinale

Il confronto tra Alama San Martino di Lupari e Umana Reyer Venezia in gara-2 ha visto le padrone di casa iniziare con grande *determinazione*.

San Martino ha aperto il match con un parziale di 6-0. Venezia, sbloccandosi dopo quasi tre minuti, ha risposto con un proprio parziale di 6-0, riducendo lo svantaggio a un solo punto. Il primo quarto si è concluso con San Martino avanti 20-15. Nel secondo periodo, una tripla di Holmes ha siglato il primo pareggio per Venezia, che ha poi completato la rimonta con il sorpasso. La squadra ospite ha preso il largo, raggiungendo un +9, e ha chiuso il primo tempo sul 35-37 grazie a Mavunga.

La ripresa ha visto un *monologo* della Reyer Venezia, che ha allungato fino al 41-52 all'ultimo stop, con San Martino che ha segnato i primi punti del quarto solo dopo oltre otto minuti con Hobbs. Un parziale di 4-0 di San Martino ha riaperto i giochi nell'ultimo periodo, ma Charles ha prontamente ristabilito il vantaggio in doppia cifra.

La Reyer ha gestito il finale, vincendo 56-68 e chiudendo la serie sul 2-0, accedendo alle semifinali scudetto.

Le top scorer per San Martino di Lupari sono state Hobbs con 20 punti, Scott con 11, e Cvijanovic e Sabej con 6. Per l'Umana Reyer Venezia, Charles ha guidato con 18 punti, seguita da Holmes con 12, e Santucci e Cubaj con 9.

Roseto controlla e conquista il passaggio del turno

A Roseto degli Abruzzi, le People Strategy Panthers Roseto hanno affrontato La Molisana Magnolia Campobasso, con l'obiettivo di bissare il successo di gara-1. Roseto ha preso il comando fin dall'inizio, con un parziale di 7 punti consecutivi di Caloro che ha spinto le Panthers sul +10, chiudendo il primo quarto 20-10.

Nel secondo quarto, Roseto ha continuato ad allungare, portandosi sul 31-12 all'intervallo, mentre Campobasso ha trovato solo 2 punti dalla lunetta.

In avvio di ripresa, Campobasso ha tentato una reazione con un parziale di 10-0, portandosi a -7. Roseto si è sbloccata con Verlasevic Brcaninovic, ristabilendo il vantaggio in doppia cifra e chiudendo il terzo quarto sul 46-30. Nell'ultimo periodo, Campobasso è tornata a -4 con un parziale di 14-2, arrivando poi fino al -2. Una tripla e un canestro di Lucantoni hanno ridato slancio a Roseto in un finale *teso*. Nonostante gli errori, le Panthers hanno allungato dalla lunetta, vincendo 59-54 e ottenendo il pass per le semifinali.

Le top scorer per Roseto sono state Verlasevic Brcaninovic con 16 punti, Caloro con 15 e Ustby con 11. Per Campobasso, Gray ha realizzato 14 punti, Makurat 12 e Giacchetti 8.