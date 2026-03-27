Il Gherdeina ha iniziato con una sconfitta il suo percorso nelle semifinali playoff dell'Alps Hockey League 2025-2026. La formazione italiana si è arresa per 2-1 all'overtime contro l'EK Die Zeller Eisbären, nella prima gara della serie disputata sul ghiaccio austriaco.

Il match ha visto il Gherdeina portarsi in vantaggio dopo meno di nove minuti, grazie a una rete di Moncada in power play. Il punteggio di 0-1 per gli ospiti è rimasto invariato per tutto il primo e il secondo periodo, con la squadra italiana capace di mantenere una solida difesa.

La rimonta austriaca e l'epilogo all'overtime

Nell'ultimo periodo regolamentare, l'EK Die Zeller Eisbären ha intensificato la pressione, riuscendo a pareggiare al 57' con Jennes, su azione di Tomazevic e Wilfan. Il gol ha portato la sfida ai tempi supplementari.

Nell'overtime, i padroni di casa hanno sfruttato l'entusiasmo e una nuova superiorità numerica. Huard ha siglato la rete del definitivo 2-1, chiudendo immediatamente il match e assicurando all'EK Die Zeller Eisbären il primo punto nella serie, ora in vantaggio per 1-0.

Prossimo appuntamento e il cammino del Gherdeina

Le due squadre torneranno sul ghiaccio sabato 28 marzo, alle ore 18.30, per gara-2. Questa volta sarà il Gherdeina a giocare in casa, cercando di sfruttare il fattore campo per pareggiare la serie.

La formazione italiana ha raggiunto per la prima volta le semifinali dell'Alps Hockey League, coronando una stagione di costante crescita. Questo traguardo è stato conquistato dopo una serie di playoff combattuta fino a gara-7, a testimonianza della determinazione del Gherdeina.