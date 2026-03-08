George Russell ha descritto le prime fasi del Gran Premio d’Australia, disputato a Melbourne, come “una gran battaglia all’inizio”, consapevole della vicinanza con la Ferrari. “Siamo felici che vi siate divertiti, in avvio è stato stressante”, ha aggiunto il pilota della Mercedes, commentando con soddisfazione il suo successo nella gara inaugurale della stagione: “Siamo contenti per questo avvio”.

Anche Kimi Antonelli, compagno di squadra di Russell, ha espresso soddisfazione per il risultato: “È stato il miglior avvio di stagione che potevamo augurarci.

La partenza è stata molto brutta e poi abbiamo dovuto rimontare”.

La doppietta Mercedes nel Gran Premio d’Australia

Il Gran Premio d’Australia ha visto una doppietta Mercedes, con Russell vincitore e Antonelli secondo. La Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto, mentre Lewis Hamilton si è classificato quarto.

La partenza è stata caratterizzata da un'intensa battaglia tra Russell e Leclerc. La Ferrari ha mantenuto la testa nei primi giri, ma la strategia più efficace della Mercedes ha consentito alle Frecce d’Argento di prendere il comando e mantenere il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.

Strategia e rimonta nel GP d’Australia

La gara è stata segnata da una partenza fulminea di Leclerc, che ha sorpassato diverse vetture per portarsi in testa.

Si è così acceso un duello spettacolare con Russell nei primi giri. Tuttavia, la strategia Mercedes si è rivelata più scaltra, in particolare durante il regime di Virtual Safety Car. Questo ha permesso a Russell e Antonelli di guadagnare terreno e consolidare la doppietta sul podio, assicurando un avvio di stagione positivo per il team.